80 лет - не предел

Столичные медицинские центры оснащены оборудованием экспертного класса, это позволяет проводить высокоточную диагностику. Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

В прошлом году в Москве случилось важное событие, которое во многом изменило привычные представления о возрасте. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в столице впервые перешагнула отметку в 80 лет. Цифра значимая, но это не просто статистика. За ней стоит колоссальная работа по изменению всей городской среды: от экологии и спортивных площадок до доступной медицины и программ активного долголетия. Однако, как справедливо замечают эксперты, жить долго - это полдела. Гораздо важнее, чтобы эти годы были качественными, активными и здоровыми. Именно здесь город подходит к новому рубежу.

ПРОАКТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Долгие годы система здравоохранения строилась по принципу «пришел - полечили». Но, как отмечает мэр Москвы Сергей Собянин, сегодня качество медицинской помощи в Москве уже вполне сопоставимо с ведущими мегаполисами мира. А значит, настало время для нового шага. Задача, которая сейчас стоит перед столицей, звучит амбициозно: перейти от медицины по факту болезни к медицине выявления рисков и предрисков. Проще говоря, не ждать, пока что-то заболит, а предупреждать это «что-то» на самых ранних подступах.

В рамках этой философии правительство Москвы запускает новый проект комплексной диагностики здоровья. Он вбирает в себя лучшие наработки федеральной программы «Медицина здорового долголетия» и дает москвичам доступ к расширенному набору лабораторных и инструментальных исследований. Причем многие из этих проверок раньше в рамках обычной профилактики можно было пройти только платно, в частных клиниках. Теперь все это становится доступнее и системнее.

Одно из главных преимуществ нового подхода - его цифровая «обертка». Москва давно известна своей развитой электронной инфраструктурой, и здесь она работает на полную мощь. Записаться на комплексную диагностику можно буквально в пару касаний - через приложение «ЕМИАС.ИНФО» на смартфоне.

Сам процесс обследования начинается не с направления от терапевта, а с… анкеты. Первый этап - это заполнение специальных тестов и опросников о самочувствии, разработанных в рамках федеральной методологии. На основе этих ответов система автоматически формирует для пациента персональные рекомендации и выдает направления на необходимые исследования. Все индивидуально: кому-то нужна расширенная биохимия крови, кому-то -инструментальная диагностика.

И все это можно пройти в удобное время в своей поликлинике.

Цифровая патоморфология сокращает время на постановку диагноза, что является ключевым фактором в лечении онкозаболеваний. Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

СЦЕНАРИИ СТАРЕНИЯ

Это, пожалуй, самая интригующая часть проекта. Москвичи смогут не просто проверить здоровье, но и рассчитать свой биологический возраст. То есть понять, насколько быстро или медленно стареет их организм на самом деле, в отличие от цифр в паспорте.

Для этого необходимо будет загрузить в систему данные с умных весов о составе тела или пройти экспресс-анализ в специальных диагностических комплексах «Уголки здоровья», которые установлены в центрах «Мои документы». На основе этих данных система определит, по какому из шести возможных сценариев происходит старение именно у вас. Это не просто «диагноз» - это карта действий. Понимая свои механизмы старения, человек может получить конкретные рекомендации по коррекции образа жизни, питания и физической активности, чтобы продлить активные годы.

Мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отмечает Сергей Собянин, новый проект - это хороший инструмент для того, чтобы впервые начать управлять своим возрастом, понимать свои механизмы старения, предсказывать заболевания, биологически молодеть, а в долгосрочной перспективе - полностью исключать внезапное появление заболеваний.

Получили результаты анализов и рекомендации? Отлично. Дальше их нужно обсудить с профессионалом. И здесь снова на помощь приходят цифровые сервисы. Разъяснит все тонкости и ответит на вопросы врач - прямо на телемедицинской консультации, не выходя из дома. Лично приходить в поликлинику придется только в том случае, если исследование выявит что-то действительно тревожное. Это серьезно экономит время и нервы, особенно для занятых людей или маломобильных граждан.

РАК НЕ СПРЯЧЕТСЯ

Говоря о профилактике, невозможно обойти стороной тему раннего выявления онкологических заболеваний. В Москве этому направлению уделяют особое внимание. Создана целая сеть современных эндоскопических центров, оснащенных оборудованием экспертного класса. Например, недавно открылся пятый такой центр на базе больницы имени С. С. Юдина, способный проводить до 160 исследований в день.

Особенность этих центров - использование передовых технологий, таких как увеличительная эндоскопия и виртуальная хромоскопия, которые позволяют с высокой точностью распознать характер новообразований. Пациентам доступны процедуры под мягкой седацией в комфортных условиях. Важно, что для жителей столицы, которые давно не проходили подобные исследования, автоматически открываются направления на гастро- и колоноскопию. С момента запуска этого профилактического проекта уже 90 тысяч москвичей прошли скрининговые исследования, и у значительной части из них были выявлены заболевания на ранних стадиях. А значит, шансы на полное выздоровление многократно возрастают.

Отдельного упоминания заслуживает применение искусственного интеллекта. За несколько лет в столице протестировали около 200 ИИ-сервисов, и 67 из них уже повсеместно используются в медучреждениях. Алгоритмы помогают врачам анализировать снимки, выявлять патологии, которые могут быть незаметны человеческому глазу, и значительно ускоряют процесс диагностики. К слову, к платформе «МосМедИИ» уже подключились 75 регионов России - московский опыт и технологии расходятся по всей стране.

Новый проект комплексной диагностики - это не просто очередная городская программа. Это смена парадигмы. От пассивного ожидания болезней к активному управлению своим здоровьем. От разовых чек-апов к системной работе с организмом. Москва предлагает жителям не просто лечиться, а понимать себя и жить дольше.

Ждем, когда подобные системы начнут появляться в других регионах, как это случилось со многими московскими инновациями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Новый проект комплексной заботы о здоровье - это хороший инструмент для того, чтобы впервые начать управлять своим возрастом, понимать свои механизмы старения, предсказывать заболевания, биологически молодеть, а в долгосрочной перспективе - полностью исключать внезапное появление заболеваний», - говорит мэр Москвы Сергей Собянин.