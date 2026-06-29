Чтобы решить проблемы с бензином, в ход пошли резервы

Президент продолжает руководить работой по стабилизации ситуации с топливом в России - в воскресенье, 28 июня, этому посвятили совещание с правительством. Мы собрали главные заявления Владимира Путина.
1 На максимуме используются мощности крупнейших НПЗ, задействован потенциал средних и малых предприятий.
2 Сокращены сроки ремонтов, плановые ремонты перенесены.
3 В июле производство топлива превысит июньские показатели.
4 На внутренний рынок выводятся запасы топлива. Но, несмотря на их использование, резервы бензина сегодня не ниже уровня за тот же период 2025 года.
5 Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, запрет на экспорт дизеля на рассмотрении.
6 Проблемы для автомобилистов и бизнеса пока сохраняются, как и очереди на заправках.
7 Со сложностями сталкиваются и фермеры - для них нужно, безусловно, соблюдать графики поставок топлива, ведь от этого зависит урожай.
- В целом для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры. Речь идет и о наращивании предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо, - подытожил глава государства.