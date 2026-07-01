Ежедневно свыше десятка различных типов беспилотников ВСУ нейтрализуют мобильные огневые группы (МОГ) группировки «Днепр», защищая небо над Херсонской областью.
Кадры боевой работы операторов подразделения МОГ комментируют в Минобороны России: «Расчеты передвижных зенитных комплексов 18-й общевойсковой армии, входящей в состав группировки «Днепр», непрерывно несут службу, оберегая позиции и гражданскую инфраструктуру от атак украинских беспилотников. В каждом подразделении объединения действуют группы, оснащенные зенитными установками ЗУ-23-2, крупнокалиберными и обычными пулеметами на турельных установках».
Огневые группы располагаются с учетом их взаимодействия с прикрываемыми частями и объектами. В зонах повышенного риска они часто интегрируются в целые боевые порядки, создавая многоэшелонированную оборону.
Базируясь на бронированных машинах, МОГ обладают высокой оперативностью и способностью быстро реагировать на воздушные угрозы со стороны ВСУ. Для эффективного уничтожения разведывательных и ударных беспилотников самолетного типа, эти группы сотрудничают с расчетами зенитных БПЛА-перехватчиков, которые используют метод тарана для нейтрализации воздушных целей противника.
В военном ведомстве также продемонстрировали боевую работу операторов подразделения беспилотных систем Ульяновского гвардейского десантно-штурмового в Запорожской области. На Ореховском направлении они продолжают спешно крошить технику и личный состав противника разрушая его логистику.
Кадры поражения целей транслируются в реальном времени на командные пункты, связь обеспечивается российскими средствами.
Расчеты ударных FPV-дронов воинов «крылатой пехоты» ежедневно наносят удары по ВСУ как на земле, так и в воздухе. Операторам одинаково эффективно удается бить как тяжелые грузовые октокоптеры R-18, так и пикапы с личным составом противника.
Сегодня российские Воздушно-десантные войска действуют на самых ответственных и опасных участках спецоперации, где требуется быстрое и гарантированное выполнение боевых задач.
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