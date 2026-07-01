Мобильные огневые группы ВС РФ защищают небо над Херсонской областью

Ежедневно свыше десятка различных типов беспилотников ВСУ нейтрализуют мобильные огневые группы (МОГ) группировки «Днепр», защищая небо над Херсонской областью.

Кадры боевой работы операторов подразделения МОГ комментируют в Минобороны России: «Расчеты передвижных зенитных комплексов 18-й общевойсковой армии, входящей в состав группировки «Днепр», непрерывно несут службу, оберегая позиции и гражданскую инфраструктуру от атак украинских беспилотников. В каждом подразделении объединения действуют группы, оснащенные зенитными установками ЗУ-23-2, крупнокалиберными и обычными пулеметами на турельных установках».

Мобильные огневые группы ВС РФ защищают небо над Херсонской областью

Огневые группы располагаются с учетом их взаимодействия с прикрываемыми частями и объектами. В зонах повышенного риска они часто интегрируются в целые боевые порядки, создавая многоэшелонированную оборону.

Базируясь на бронированных машинах, МОГ обладают высокой оперативностью и способностью быстро реагировать на воздушные угрозы со стороны ВСУ. Для эффективного уничтожения разведывательных и ударных беспилотников самолетного типа, эти группы сотрудничают с расчетами зенитных БПЛА-перехватчиков, которые используют метод тарана для нейтрализации воздушных целей противника.

В военном ведомстве также продемонстрировали боевую работу операторов подразделения беспилотных систем Ульяновского гвардейского десантно-штурмового в Запорожской области. На Ореховском направлении они продолжают спешно крошить технику и личный состав противника разрушая его логистику.

Кадры поражения целей транслируются в реальном времени на командные пункты, связь обеспечивается российскими средствами.

Расчеты ударных FPV-дронов воинов «крылатой пехоты» ежедневно наносят удары по ВСУ как на земле, так и в воздухе. Операторам одинаково эффективно удается бить как тяжелые грузовые октокоптеры R-18, так и пикапы с личным составом противника.

Сегодня российские Воздушно-десантные войска действуют на самых ответственных и опасных участках спецоперации, где требуется быстрое и гарантированное выполнение боевых задач.

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