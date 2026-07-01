ФСБ РФ: «Икра» в эквадорских тунцах оказалась с кокаином

Рыбин перед заморозкой набили брикетами с наркотиком. Видео ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ и ФТС России пресекли контрабанду 500 килограмм кокаина из Латинской Америки.

Сначала оперативникам ФСБ России попал в поле зрения безработный гражданин России, который оказался одним из членов международной преступной группировки.

Полтонны запрещённых веществ нашли в контейнере с тунцом в порту Петербурга Сотрудники ФСБ нашли 500 килограммов запрещённых веществ в контейнере с тунцом. Мешки с дурью поместили в замороженную рыбу!

Стало известно, что он ждет в Санкт-Петербурге морской контейнер с кокаином из Эквадора.

В контейнере сотрудники таможни обнаружили крупные замороженные туши тунца. Досматривая аппаратура подтвердила: рыбин перед заморозкой набили брикетами с наркотиком.

«О, икра», - шутили оперативники вскрывая тушку за тушкой с помощью бензопилы, лома и лопаты.

«На территории контейнерного порта был изъят груз с кокаином общей массой 500 кг. наркотика. При обыске дома у подозреваемого на криптосчетах нашли 613 тысяч долларов, премиальный автомобиль за 150 миллионов рублей, и 13 элитных наручных часов за 100 миллионов», - комментирует сотрудник ФСБ РФ.

Отметим, в январе этого года сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с Северо-западной оперативной и Балтийской таможнями уже пресекали контрабанду крупной партии наркотиков из Латинской Америки.

Тогда было изъято 40 килограммов кокаина, стоимость которого на «черном» рынке оценивалась в 600 миллионов рублей.

Преступники спрятали наркотик в брикетах в полостях обшивки контейнера. Подозрительный контейнер был обнаружен служебными собаками и досмотрен инспекционно-досмотровым комплексом.

По факту крупной контрабанды наркотиков задержанному наркобарону грозит пожизненный срок в колонии строго режима.