Подрыв украинского бизнесмена Ермолаева в Монако – лишь «первая ласточка»: Запад поймет, каких кровожадных монстров взрастил

Полиция княжества Монако на месте теракта Фото: REUTERS.

Вторые сутки европейская пресса и наши СМИ наперегонки соревнуются, обсасывая покушение на украинско-кипрского бизнесмена и гражданина Израиля Вадима Ермолаева, произошедшее в Монако. Версии разнятся – от мести кинутых партнеров по криминальному бизнесу или мести за него (напомним, Ермолаев является владельцем примерно 150 мошеннических колл-центров) и до спецоперации, проведенной спецслужбами Украины.

При этом вторая версия также делится на две линии – наказание СБУ за отказ от крышевания криминального бизнеса украинской контрразведкой или же даже «привет от Зеленского» за несговорчивость, ведение бизнеса в русском Крыму через подставных лиц и т.д. Сегодня появилось еще ответвление от этой линии – как сообщил изданию Nice-Matin экс-сотрудник французской службы безопасности, Ермолаев намеревался в ближайшем будущем выступить в Европейском парламенте с докладом о состоянии украинской коррупции. Что тем же Зеленским могло быть воспринято, как прямая и явная угроза его власти.

Кстати, следствие рассматривает в качестве первоочередной версию о причастности украинских спецслужб, то есть государства, а не просто разборку криминальных структур. Западные газеты полны пафосных заголовков, западные политики патетически воздевают руки: «Зеленский?! Нет, он не мог! Как он мог?!» А он такой. Он смог.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Отдельные особи эти руки еще и заламывают: «Это первый такой случай за всю историю княжества Монако!» Лиха беда началу, господа!

И, знаете, не трогает. Нет ни капли жалости ни к самому Ермолаеву, ни к его сожительнице, или как ее там. Вне зависимости, соратник он там Зеленского, противник «просроченного» или просто рядом постоял. Хотя там все, как минимум, рядом постояли. Семью в Егорьевске, в которой погибли мама и шестимесячный малыш, жалко до слез. А этих уродов – ни капли, пусть они там все сгорят синим пламенем.

Вместо жалости есть лишь то самое пожелание, которое персонаж Никиты Михалкова озвучил в одном из фильмов про Фандорина: «Сожрите друг друга!» И оно относится не только к этим и другим украинским так называемым бизнесменам, выстроившим свои мини-империи на лжи и обирании самых бедных. Еще в полной мере и к Западу, взрастившему этих чудовищ.

Как верно заметила вчера официальный представитель МИД России Мария Захарова про поляков, которые обиделись за бандеровщину на Зеленского: «Варшава … сознательно раздавала последователям убийц своих предков оружие и деньги. вы в ответе за тех кровожадных монстров, кого приручили». Я бы еще добавил: «И вырастили».

Это был первый такой случай в княжестве Монако. Но далеко не последний. Ермолаев – это пока что первая ласточка. Их еще будет очень и очень много впереди. И не только в Монако. Если первый провели украинские спецслужбы или нанятый ими киллер, то вскоре свои разборки в духе приснопамятных, а для некоторых и «святых» 90-х начнут проводить банды так называемых украинских «беженцев».

Но все станет намного грустнее для европейцев, когда закончится российско-украинский конфликт. Украинские «захисники» Европы целыми подразделениями ринутся в ту самую мягкую разжиревшую Европу потрошить ее, не зная ни жалости, ни усталости – голодные, злые, привыкшие проливать человеческую кровь даже не литрами, а тоннами и цистернами. Ах да, чуть не забыл – хорошо вооруженные.

Вот тогда-то Европа наконец осознает, кого они вырастили, удобряя свою русофобию украинским навозом. Только будет уже поздно пить «Эвиан». Собственно говоря, уже поздно. Только этого пока не понимают. И в Монако тоже.

Да, кстати, в результате недвижимость в княжестве, как, впрочем, и по всей Европе, сильно подешевеет. И нечего винить в этом Ермолаева. Сами виноваты.

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