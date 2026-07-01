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«Комсомолка» продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 2 июля:

1. Новости с фронта: освобождены Копани и Украинское

2. В Раде заявляют, что подготовка к выборам остановлена

3. Залужного британцы толкают на место Зеленского

4. Чехи продолжают накачивать снарядами бандеровцев

5. Главком ВСУ признал трения с министром обороны

6. Большинство украинцев хотят переговоров с Москвой

7. Украинским летчикам доверят 16 лучших шведских истребителей

8. В Таллине готовы координировать удары по Питеру

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 2 ИЮЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» освободили Украинское в Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 боевиков и танк. Поражены американский бронеавтомобиль HMMWV, хорватская пусковая установка РСЗО RAK-SA-12 и израильская РЛС RADA.

Подразделения «Запада» вывели из строя до 200 бойцов. Подбиты американские бронетранспортер М1117 и четыре бронемашины HMMWV.

Группировка войск «Юг» выбила из рядов ВСУ до 210 солдат и два танка. Утилизированы три бронемашины и 21 автомобиль.

На счету «Центра» - до 300 военнослужащих. В утиль отправлены две бронемашины «Казак» и пять станций радиоэлектронной борьбы.

«Восточные» освободили поселок Копани в Запорожской области. Противник потерял до 460 человек. Нивелированы 11 автомобилей и САУ «Paladin» производства США.

«Днепр» уничтожил 60 националистов. Разбиты восемь автомобилей и две станции РЭБ.

Силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб и оперативно-тактическую ракету большой дальности. А также 602 дрона

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 2 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

В Раде заявили, что подготовка к выборам приостановлена

Депутат Рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда признал, что группа по подготовке к выборам на Украине фактически прекратила работу. Парламентарий заявил изданию «Телеграф»: «После того, как весной стало понятно, что Москва желает завершать конфликт и даже прекращать огонь, то ясно стало, что выборы не ко времени. И неизвестно, при каких условиях вообще они будут проводиться. Потому деятельность рабочей группы де-факто прекращена. Эксперты что-то нарабатывают, но реальной работы нет». Бывший глава ЦИК Андрей Магера добавил, что пока на Украине нет безопасности, а боевые действия продолжаются, «говорить о реальности выборов не приходится». А кого вы хотите выбрать – нового кокаинового диктатора?

Залужный готов сменить Зеленского по указке британцев

Бывший главком ВСУ, а ныне посол незалежной в Британии Валерий Залужный встретился с Владимиром Зеленским. Буквально на днях. Украинский лидер спросил дипломата, хочет ли он идти в президенты. Тот сказал, что не прочь. Вероятно, дальше был спор. Трагикомик из Криворожья убеждал, что победит генерала в одну калитку. Поскольку «его армия» несется на всех парах «к победе».

Валерий Залужный. Фото: Martyn Wheatley / i-Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

А бывший главком гнул на то, что Зеленский должен уйти, чтобы «забрать с собой весь негатив». Экс-депутат Рады Владимир Олейник утверждает, что за этими играми стоят спецслужбы Британии. Его слова приводит Газета.ру : «Это рокировка Зеленского на Залужного со стороны Британии. Зеленский тоже с МИ-6 связан капитально. Хрен редьки не слаще». По мнению бывшего украинского парламентария, сообщения о желании Залужного пойти на выборы говорят о том, что Лондон хочет «освежить» политические верхи Украины. Показательно, что по июньским опросам в незалежной рейтинг главы офиса президента Буданова* приблизился к популярности Залужного – и у обоих показатели выше, чем у действующего лидера страны. Но прав был капитан – еще не вечер…

Поставлять Киеву снаряды Прага готова до талого

Яномир Зуна, глава министерства обороны Чехии, заявил, что его страна будет поставлять снаряды для ВСУ до тех пор, пока бандеровцы будут в них нуждаться. В интервью изданию Euractiv он заявил: «Поставка боеприпасов будет продолжаться, пока это необходимо для оказания помощи Украине в обороне от России. И пока эта мера поддерживается и востребована нашими международными партнерами». Чехия гарантирует поставки Киеву 155-мм снарядов, которые бьют от 40 до 100 км. Эта страна сегодня осталась «единственным» и «важнейшим» источником таких боеприпасов для незалежной. В 2026 году Прага также поставит Киеву миллион патронов на сумму более 5 млрд. евро. При этом число стран, которые участвуют в возглавляемой Чехией инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое после прихода Андрея Бабиша на пост премьера. Сейчас инициативу финансируют девять стран. В 2025-м их было 18. Помощь любителям дури – деньги на ветер.

Сырский признал трения с Федоровым

Александр Сырский, главком ВСУ, попробовал сыграть в дипломата. Он заявил, что у него нет конфликта с министром обороны страны Михаилом Федоровым. При том признал, что у них «есть противоречия». Телеканал ТСН процитировал генерала: «Да, возникают периодически противоречия, которые обсуждаются и решаются. Вопросы, в основном, касаются полномочий: где они пересекаются и как их решить». Не стал уточнять, что проблемы связаны с закупками оружия для ВСУ. Например, Сырский лоббировал закупку артиллерийских снарядов у известных ему поставщиков. Ну, а Федоров предлагал сократить закупки артиллерийских систем, минометов и боеприпасов и сделать ставку на БПЛА. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань…

Украинцы хотят переговоров с Россией

По данным компании Gallup, две трети населения Украины хотят, чтобы переговоры с Россией начались как можно скорее. 66% респондентов считают, что переговорный процесс должен начаться уже завтра. Менее четверти участников исследования полагают, что торопиться не надо. 11% не смогли определить свою точку зрения. Если им показать реальную обстановку на линии фронта и действительные цифры потерь – то число сторонников мира быстро скакнет к ста процентам…

Две трети населения Украины хотят, чтобы переговоры с Россией начались как можно скорее Фото: REUTERS.

Киев получит 16 «лучших шведских истребителей»

TWZ сообщает: Киев получит полтора десятка новейших самолетов Gripen E. Шведская компания Saab уточняет: речь идет о партии из 16 истребителей Gripen E. Их поставка намечена на… 2029 год. Стоимость контракта - 2,5 миллиарда долларов. Контракт включает запчасти и сопутствующее оборудование. Авторы публикации оптимистичны: «Они станут самыми боеспособными истребителями Украины». В 2027 году Киев ожидает от Стокгольма 16 самолетов предыдущего поколения, Gripen C/D. Как считают шведы, это «лучшие истребители» для противостояния Киева с Москвой. Также ВВС Украины ожидают ракеты Meteor. По дальности они сопоставимы с ракетами, запускаемыми Су-35. Но это не спасет отца украинской демократии - если он доживет…

В Эстонии готовы координировать удары по Питеру

Пранкеры Вован и Лексус ярко разыграли советника президента Эстонии по нацбезопасности, укрофила Мадиса Ролла. Любители юмора позвонили эстонскому чиновнику от имени секретаря СНБО Украины Рустема Умерова. Вот что наговорил советник эстонского президента: «Если возникнут проблемы с координацией, я смогу помочь. Я уверен, что наши министры обороны поддерживают связь по этому вопросу и прилагают усилия в этом направлении». Так Ролл ответил на вопрос о целях для украинских дронов, которые расположены в Санкт-Петербурге. Советник подчеркнул, что эстонское правительство не обвиняет Киев в том, что их беспилотники падают в Прибалтике, а возлагает вину на Москву: «Мы не виним Украину, мы виним Россию. Если б не было нападения на Украину - не было бы и других инцидентов в соседних странах». Когда украинский дрон прилетит в дом этого Ролла, он под руинами продолжит проклинать москалей?

*физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов в РФ

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