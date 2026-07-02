Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Подразделения беспилотных систем Новороссийского соединения ВДВ непрерывно проводят разведывательно-ударные операции в Запорожской области.

Экипажи FPV-дронов и разведывательных беспилотников круглосуточно мониторят маршруты доставки продовольствия, боеприпасов и ГСМ к передовым позициям ВСУ.

Подразделения БПЛА Новороссийского соединения ВДВ проводят разведывательно-ударные операции в Запорожской области

«Обнаружение и уничтожение колонн снабжения нарушает материально-техническое обеспечение противника и снижает его наступательный потенциал. Кроме того, десантники поражают антенны связи, ретрансляторы, пункты управления БПЛА, роботизированные комплексы и технику дистанционного минирования», - комментируют кадры в Минобороны России.

На них вылеты наших дронов в районы Малокатериновки и Григоровки, где наблюдается высокая концентрация украинских сил.

Пока одни ведут боевые действия, ряд подразделений 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» проводят тренировки на полигоне в Запорожской области.

«Личный состав в составе «двоек» и «троек» отрабатывал навыки прорыва обороны условного противника, с упором на взаимодействие с подразделениями беспилотных систем для выявления и уничтожения позиций», - рассказывает стрелок-сапер с позывным «Мура».

Воины регулярно штурмовых подразделений выполняют на полигоне практические стрельбы из различных видов оружия.

В военном ведомстве отмечают, что уровень подготовки доводится до автоматизма: действия бойцов в бою синхронизируют для взаимодействия не только голосом, но и зрительным контактом.

Регулярные тренировки поддерживают высокий уровень боеспособности штурмовых подразделений для решения задач в рамках СВО.

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