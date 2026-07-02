Анна Седокова не раз рассказывала, что их отношения с Тиммой были адом Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня баскетболисту Янису Тимме исполнилось бы 34 года. Напомним, что спортсмена нашли мертвым 16 декабря 2024 года. Янис не смог пережить болезненное расставание с Анной Седоковой, которая подала на развод за пару месяцев до его гибели. Муж певицы угрожал ей, что сведет счеты с жизнью, если она не вернется. Сама Анна не раз рассказывала, что их отношения с Тиммой были адом и напоминали эмоциональные качели. А сегодня, в день рождения баскетболиста, поклонники 43-летней Седоковой вновь напомнили певице о покойном муже.

«Помянули Яниса в его др?», «Как относитесь к тому, что на ютубе много видео таро, что вы делали приворот на Яниса?» — задавали исполнительнице вопросы фолловеры.

В какой-то момент звезда не выдержала: «Вы осуждаете меня. Я больше не могу молчать».

После этого Седокова рассказала об ужасах совместной жизни с покойным Тиммой.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

«Я ушла от него, потому что у него были проблемы с агрессией. Однажды в День святого Валентина он меня очень сильно избил. Так что утром у меня половина лица была синяя. Я проснулась и поняла, что дети сейчас увидят. Я поняла, что нужно срочно это все прятать. Главное, чтобы дети не заметили. Потом он просил тысячу раз прощения», — откровенно призналась Анна.

По словам звезды «ВИА Гры», после того случая она и дети стали бояться Тимму.

«Мы все боялись. Простите меня, что я ушла от человека, который меня бил», — поделилась Седокова.

Рассказала звезда и случай, когда Янис кидался ножом в нее и ребёнка (видимо, она имеет ввиду 9-летнего сына Гектора). Более того, она даже опубликовала жуткий снимок спящего Тиммы с ножом в руке.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

«Мне повезло, что в ту ночь он заснул с ножом. Он кидался им в нас. Но потом устал и заснул. И когда он заснул, у меня получилось выбраться из комнаты и увезти ребенка», — выдала Анна Седокова.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Поделилась певица и сообщением ей от Яниса, в котором спортсмен признался, что был чрезмерно агрессивен с женой, а потом вспомнил, как в детстве его отец избивал мать у него на глазах. По словам спортсмена, он пытался не допустить этого в собственной семье, но все время срывался.

Добавим, что уж 13 июля состоится очередное судебное заседание по разделу имущества покойного Яниса Тиммы. Незадолго до кончины спортсмена Анна подала заявление на развод, но пара не успела расторгнуть брак. После смерти Тиммы выяснилось, что у него ничего нет. Впрочем, еще Екатерина Гордон, которая была первым юристом семьи баскетболиста, изучила вопрос и узнала, что при жизни Янис приобрел пять квартир разного метража в Москве. Вся недвижимость была переписана на Анну Седокову, которая реализовала ее на свое усмотрение. Договориться с певицей родным Тиммы не удалось, и они были вынуждены обратиться в суд.

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