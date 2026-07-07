Операторы БПЛА 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» неустанно ведут разведывательную и ударную деятельность, поражая цели противника на правом берегу Днепра. Их работа направлена на уничтожение вражеских пунктов управления беспилотниками, артиллерийских систем, бронетехники, складов боеприпасов и личного состава ВСУ.
В ходе одного из разведывательных полетов над правобережьем Днепра были обнаружены четыре замаскированных катера ВСУ. Они были скрыты среди гражданских построек.
«Российские операторы, продемонстрировав высочайший профессионализм, точными сбросами осколочно-фугасных боеприпасов, вывели из строя плавсредства ВСУ, которые могли использоваться для переброски вражеских диверсионно-разведывательных групп», - комментируют кадры в Минобороны России.
Разведывательные подразделения войск беспилотных систем непрерывно мониторят правый берег Днепра, отслеживая перемещения противника и корректируя огонь «Града».
Параллельно, артиллерийские подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ наносят точные удары по украинским военным объектам, позициям и технике на правобережной части Херсонской области. Они уничтожают замаскированные огневые точки, места хранения боеприпасов и ГСМ.
Слаженная работа артиллеристов минометного подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения и операторов беспилотников способствовала ликвидации нескольких укрепрайонов ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.
Воины «крылатой пехоты» четко выполняют боевые задачи по прикрытию штурмовых групп ВДВ. На кадрах десантники успешно продвигаются севернее населенного пункта Веселянка.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Настоящая история появления Украины: существовало ли государство «Киевская Русь» и являлось ли оно общей колыбелью для русских и украинцев