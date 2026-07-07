Фото: Минобороны РФ

Операторы БПЛА 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» неустанно ведут разведывательную и ударную деятельность, поражая цели противника на правом берегу Днепра. Их работа направлена на уничтожение вражеских пунктов управления беспилотниками, артиллерийских систем, бронетехники, складов боеприпасов и личного состава ВСУ.

В ходе одного из разведывательных полетов над правобережьем Днепра были обнаружены четыре замаскированных катера ВСУ. Они были скрыты среди гражданских построек.

Волной осколков на берегу Днепра уничтожены катера украинских боевиков

«Российские операторы, продемонстрировав высочайший профессионализм, точными сбросами осколочно-фугасных боеприпасов, вывели из строя плавсредства ВСУ, которые могли использоваться для переброски вражеских диверсионно-разведывательных групп», - комментируют кадры в Минобороны России.

Разведывательные подразделения войск беспилотных систем непрерывно мониторят правый берег Днепра, отслеживая перемещения противника и корректируя огонь «Града».

Параллельно, артиллерийские подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ наносят точные удары по украинским военным объектам, позициям и технике на правобережной части Херсонской области. Они уничтожают замаскированные огневые точки, места хранения боеприпасов и ГСМ.

Слаженная работа артиллеристов минометного подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения и операторов беспилотников способствовала ликвидации нескольких укрепрайонов ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.

Воины «крылатой пехоты» четко выполняют боевые задачи по прикрытию штурмовых групп ВДВ. На кадрах десантники успешно продвигаются севернее населенного пункта Веселянка.

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