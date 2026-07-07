От обрядов до нарядов

На фестивале выступили творческие коллективы из разных районов Прикамья. Фото: Правительство Пермского края.

Центр Перми на два дня превратился в настоящую этнографическую деревню, в которой можно было познакомиться с культурными традициями русских, коми-пермяков удмуртов, марийцев, татар, башкир и других народов. На эспланаде прошел уже традиционный этнофестиваль «Обряды-наряды», ставший частью региональной программы Года единства народов России.

В этом году темой фестиваля стали обряды разных времен года у народов Пермского края – а в регионе проживают свыше 120 народностей. Поэтому зрители могли одновременно сыграть в рождественские и купальские игры, и увидеть реконструкцию марийского весеннего обряда обхода домов, пройти троицким хороводом, сплести венки в честь летней Аграфены Купальницы, узнать об осенних обрядах удмуртов.

Зрители с удовольствием вставали в хороводы. Фото: Правительство Пермского края.

Народные традиции воспроизводили участники этнокультурных центров и творческих коллективов из разных районов Прикамья и других регионов страны, большинство из которых ради выступления преодолели сотни километров. На эспланаде можно было увидеть народные и авторские сказки, познакомиться с народными костюмами и дизайнерскими модными коллекциями, вдохновленными национальной культурой. На ремесленных площадках ткачи, керамисты, резчики по дереву, кузнецы прямо на глазах у публики создавали памятные сувениры.

На эспланаде можно было увидеть народные костюмы. Фото: Правительство Пермского края.

Но больше всего внимания получили музыкальные коллективы, исполняющие и традиционную народную музыку, и собственные мелодии, вдохновленные фолком. Хедлайнером фестиваля стало AY YOLA – музыкальное трио из Башкортостана, которое объединяет древние образы и традиционные инструменты с современной электронной музыкой и живым звучанием.

Хедлайнером стало трио AY YOLA . Фото: Правительство Пермского края.

За два дня гостями фестиваля «Обряды-наряды» стали свыше 20 тысяч человек.

КСТАТИ

«Обряды-наряды» – совместный проект фестиваля «Город встреч» и Пермского дома народного творчества «Губерния», уже в третий раз проходящий при поддержке Министерства культуры Пермского края.