Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии — пресекли деятельность законспирированной группы из восьми человек, причастных к запрещенной в РФ международной террористической организации.

«Злоумышленники из Баксанского района Кабардино-Балкарии, планировали серию вооруженных атак на представителей правопорядка с целью хищения оружия с последующим уходом в горы», - комментируют кадры задержаний и обысков в ЦОС ФСБ РФ.

Видео задержания боевиков, которые планировали отобрать оружие у правоохранителей в КБР, опубликовала ФСБ

Задержаны все члены ячейки, включая ее руководителя. Во время оперативных мероприятий у мужчин было изъято: десять единиц стрелкового оружия, 500 патронов, пять килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств, 18 ножей, а также три радиостанции «Моторола», медикаменты, элементы экипировки для выживания и продовольствие.

Отметим, что три винтовки террористов были укомплектованы снайперскими прицелами. А одна из винтовок предназначалась для высокоточной стрельбы на больших дистанциях крупнокалиберными пулями.

«Возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке к террористическому акту и организации террористической организации. Задержанным грозит пожизненное лишение свободы», - отметили в службе.

Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие ведется с целью установления всех обстоятельств преступной деятельности группы.