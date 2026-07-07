Наше Мёртвое море: где лечить суставы летом

Фото: пресс-служба Азимут Хотелс

Их цель – Соль-Илецк, где находятся знаменитые соленые озера, по составу воды и концентрации соли напоминающие израильское Мертвое море. Многие приезжают сюда не только ради отдыха, но и в надежде облегчить боли в суставах, восстановиться после физических нагрузок или просто укрепить здоровье.

Фото: пресс-служба Азимут Хотелс

Почему озера Соль-Илецка называют российским Мертвым морем?

Главная природная достопримечательность курорта – озеро Развал. Концентрация соли в его воде настолько высока, что человек без труда держится на поверхности. Благодаря этому озеро нередко сравнивают с Мертвым морем в Израиле.

Однако Соль-Илецк интересен не только высокой минерализацией воды. На территории курорта расположено сразу несколько озер с разным составом воды и лечебной грязи. Одни подходят для купания, другие известны своими грязевыми отложениями, которые традиционно используются в оздоровительных процедурах.

Именно сочетание соленой воды, грязей, степного воздуха и жаркого сухого климата делает этот курорт уникальным для России.

Фото: пресс-служба Азимут Хотелс

При каких заболеваниях помогают соленые озера?

Специалисты отмечают, что бальнеологические процедуры действительно широко применяются в комплексной реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

«Бальнеотерапия и грязелечение давно используются как часть комплексной медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями суставов. Минеральные воды и лечебные грязи могут способствовать уменьшению чувства скованности, расслаблению мышц и улучшению общего самочувствия. Однако важно понимать, что такие процедуры не заменяют основного лечения и подходят не всем. Перед поездкой людям с хроническими заболеваниями необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, поскольку существуют противопоказания», - поделился врач-ревматолог, к.м.н., Анатолий Смирнов.

Кроме того, посещение соленых озер рекомендуется при псориазе и атопическом дерматите, артрите, для оздоровления функций мужской и женской половых систем, для лечения незаживающих ран, при деформации суставов и позвоночника, болезнях нервной системы и многих других. А еще грязевые процедуры возвращают коже тонус, красоту и молодость.

Фото: пресс-служба Азимут Хотелс

Когда лучше ехать?

Основной сезон в Соль-Илецке длится с июня по август.

В июле и первой половине августа вода в озерах максимально прогревается, а температура воздуха может превышать +30 °C. Тем, кто плохо переносит жару, лучше ехать в конце августа и начале сентября – в это время становится комфортнее, а отдыхающих заметно меньше.

Что еще посмотреть?

Хотя большинство приезжает ради озер, Соль-Илецк постепенно развивается как полноценный курорт. Здесь работают кафе, есть набережная для прогулок, экскурсионные программы, а также рынки, где можно приобрести знаменитые оренбургские продукты – арбузы, дыни и мед.

Поездку можно совместить с посещением Оренбурга, который находится примерно в 70 километрах от курорта. Город интересен своей историей, купеческой архитектурой и музеями.

Фото: пресс-служба Азимут Хотелс

Где остановиться?

Тем, кто ценит комфорт, стоит заранее позаботиться о размещении. Самым современным вариантом в Соль-Илецке является сетевой отель AZIMUT, но бронировать проживание нужно заранее, так как в сезон загрузка отеля достигает пика.

Гостям доступны современные номера, ресторан с завтраками, удобная парковка и инфраструктура, соответствующая стандартам федеральной гостиничной сети. Бонус для проживающих в отеле – «Курортный тариф», по которому ежедневное посещение курорта «Соленые озера» включено в проживание.

Что еще важно знать о курорте?

Вход на озёра платный – актуальные цены на сезон лучше уточнять на сайте курорта. На пляже есть душевые кабины, шезлонги и зонты, а также работают кафе и различные процедурные услуги.

Чтобы отдых удался врачи рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

- не находиться в соленой воде слишком долго – идеально не более 20 мин в одном озере;

- избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы;

- соблюдать питьевой режим;

При разумном подходе поездка в Соль-Илецк может стать не только приятным летним путешествием, но и хорошей возможностью восстановить силы. Не случайно популярность этого бальнеологического курорта растет из года в год, а его соленые озера продолжают привлекать гостей со всей страны.