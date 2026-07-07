У гроба Екатерины Жемчужной собралась вся семья: Дочь скрывает слезы за черными очками

В Москве простились с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

7 июля в Москве прощаются с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной. Гражданская панихида проходит в единственном в мире профессиональном цыганском театре «Ромэн», которому уже 95 лет, Екатерина Андреевна была принята в труппу 62 года назад. Последний раз она выходила на сцену родного театра полтора месяца назад — в массовых сценах спектакля «Мы — цыгане!», приходила когда были силы и настроение, а ее всегда ждали. Екатерина Жемчужная умерла на 83-м году жизни в московской больнице.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед началом прощания, у театра собрались люди с цветами — коллеги, приехали на панихиду и поклонники творчества, которые бывали на спектаклях Жемчужной еще в прошлом веке. Давняя знакомая Наталья Александровна рассказывает: «Конечно, все понимали, какая трагедия для Кати смерть ее единственного мужа. Они с Гогой были одно целое. У Жемчужных очень хорошая и дружная семья, но такую потерю она не смогла пережить без потери для своего здоровья… Всегда была энергичная, улыбчивая, добрая...» Речь о том, что проблемы со здоровьем у Жемчужной стартовали пять лет назад после смерти ее мужа, режиссера театра «Ромэн» Георгия Жемчужного, с которым они прожили в браке более 50 лет. Супруг народной артистки скончался летом пять лет назад после осложнений онкологического заболевания. Сильнейший стресс обернулся для Жемчужной началом скачков давления. За несколько дней до смерти актрису увезли с гипертоническим кризом в реанимацию, причиной смерти стала тромбоэмболия, оторвался тромб.

Екатерина Жемчужная умерла на 83-м году жизни в московской больнице. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За несколько минут до начала прощания собравшиеся обсуждают, что похоронят Екатерину Андреевну как народную артистку на Троекуровском кладбище, после отпевания в церкви. Некоторые задаются вопросом, а почему не рядом с мужем на Ваганьковском? Знающие люди сообщили, что там не хватит места для двух захоронений, а на Троекуровском актрису похоронят рядом с выдающимися деятелями культуры на «актерской аллее».

Дочь Екатерины Жемчужной — заслуженная артистка РФ Ольга Жемчужная Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 11 часов началась панихида — белый гроб установлен на сцене театра. Рядом с гробом сидит единственная дочь Екатерины Андреевны — заслуженная артистка РФ Ольга (Ляля) Жемчужная, рядом с ней ее дочь, сын, внук. Здесь же и зять — народный артист Роман Грохольский. Много цветов, венки. Дочь, зять, внуки Екатерины Жемчужной тоже артисты, с высшим образованием, все актеры театра «Ромэн», зять еще и режиссер. Дочь в темных очках — для нее смерть матери стала большим горем, несмотря на зрелый возраст, Екатерина Андреевна была сильным и жизнерадостным человеком, поэтому родные, окружив ее заботой, надеялись на долгие годы жизни.

Народный артист РФ Роман Грохольский и актриса Ирэна Морозова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Художественный руководитель театра «Ромэн», народный артист РФ Николай Сергиенко за несколько минут до начала гражданской панихиды вышел к журналистам: «Это очень интересная, творческая семья. Ее тесть Николай Жемчужный был руководителем очень популярного цыганского ансамбля. И она сама с мужем работала в этом ансамбле. Талантливый человек. Она по-настоящему талантливый человек. Мы много лет дружили. У нее никогда не было звездной болезни, что очень редкое качество в нашем актерском кругу. Екатерина никогда не задирала нос кверху. У нее не было главных ролей в кино, но она стала значимой фигурой не только в театре, но и в кинематографе».

Художественный руководитель театра «Ромэн», народный артист РФ Николай Сергиенко Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

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