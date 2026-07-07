У абонентов Билайна станут лучше связь и интернет на ЦКАДе

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Билайн завершил очередной этап модернизации сети на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), обновив базовые станции вдоль ключевых участков магистрали. Это позволило увеличить емкость сети, повысить стабильность соединения и улучшить качество мобильной связи для автомобилистов и пассажиров.

ЦКАД остается важнейшим транспортным маршрутом для жителей Подмосковья, транзитного транспорта и бизнеса. Сегодня стабильная связь в дороге важна не только для звонков. От нее зависит работа навигации, банковских приложений, мессенджеров, видеосервисов и других цифровых сервисов, которыми люди пользуются в пути.

В ходе модернизации специалисты Билайна обновили оборудование базовых станций и оптимизировали параметры сети на наиболее загруженных участках магистрали. Благодаря этому сеть получила дополнительную емкость и эффективнее справляется с высокой нагрузкой. Во время собственных драйв-тестов компании максимальная скорость загрузки данных достигла 281,5 Мбит/с, средняя — 62,9 Мбит/с. Максимальная скорость передачи данных составила 80,5 Мбит/с, средняя — 28 Мбит/с.

Олег Бирюков, директор Московского региона Билайна:

«Трафик на транспортных магистралях растет быстрее, чем количество базовых станций. Поэтому сегодня качество связи зависит не столько от покрытия, сколько от того, насколько эффективно работает сама сеть. Мы постоянно увеличиваем ее емкость, оптимизируем архитектуру и обновляем оборудование, чтобы даже на самых загруженных трассах клиенты могли пользоваться привычными цифровыми сервисами без ограничений».

Развитие сети вдоль ключевых транспортных магистралей — одно из важных направлений работы Билайна в Московском регионе. Ранее независимое исследование TelecomDaily* присвоило Билайну наилучшую оценку качества мобильной связи на ключевых автомобильных трассах Подмосковья, подтвердив высокий уровень покрытия и качества сервисов в пути. Модернизация сети на ЦКАДе стала очередным этапом этой системной работы по развитию инфраструктуры там, где связь особенно важна для клиентов.

*Исследование проведено ИАА «TelecomDaily» в июне 2026 года с использованием профессионального комплекса TEMS Investigation. C полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

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