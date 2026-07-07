Екатерина Гусева о юбилее и отношении к возрасту: «Я ощущаю себя счастливой женщиной!»

Кадр со съемок сериала «История его служанки». Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви.

Этот год для Екатерины Гусевой стал богатым на события во всех отношениях. В марте Екатерине присвоили звание народной артистки России. В начале июня состоялась премьера масштабного костюмированного сериала «История его служанки», где у Гусевой одна из главных ролей. А 9 июля актриса отметит 50-летний юбилей. Сначала звезда отпразднует в кругу семьи — с мужем Владимиром Абашкиным (пара состоит уже 29 лет), 27-летним сыном Алексеем и 15-летней дочерью Анной. Осенью у артистки пройдет большой сольный концерт «Катюша» в Государственном Кремлевском дворце. Обо всем этих событиях Екатерина Гусева рассказала в интервью KP.RU.

Екатерина Гусева. Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

О первой работе и запретных чувствах

Екатерина, в сериале «История его служанки» (доступен к просмотру на Иви и Start) дочь вашей героини Елены Авериной Анна устраивается служанкой, что ей совсем не по статусу. Делает она это вынужденно. А вам в жизни приходилось работать на какой-то, скажем так, непрестижной работе?

В XIX веке для дочери дворянина работать служанкой — это не просто «непрестижно», это падение, потеря чести и репутации. Это личная драма. Сегодня любая хорошо выполненная работа достойна уважения. Что касается меня, я изначально выбрала творческий путь и ещё во время учёбы усвоила напутствие Щепкина: «Нет маленьких ролей, есть маленькие артисты».

Помните, как и где заработали свои первые деньги?

Во время учёбы в Театральном институте имени Б. В. Щукина по выходным я подрабатывала ассистенткой телеведущего, выносила подносы с призами в студию телевизионной программы «Русское лото». Роль «кушать подано» освоила ещё в студенческие годы.

Фото: Личный архив героя публикации

«Интриги бьют фонтаном, а в садах цветут запретные чувства» — так звучит слоган романтического костюмированного сериала «История его служанки». А вам когда-нибудь приходилось испытывать запретные чувства? Каково это было?

Запретных чувств не существует, есть запретные действия и ответственность за них. Что касается моей личной жизни, она открыта только самым близким.

Ваша героиня Елена Аверина пытается сохранить семью в непростых обстоятельствах. Что вас больше всего тронуло в этой женщине? Есть ли в ней качества, которые близки лично вам?

Она сильная женщина. Её позиция — не жаловаться на судьбу, а сохранить лицо и спасти семью от полного краха. Ей многое придётся пережить и не сломаться. Я уверена, моя Елена справится, ведь русские дворянки умели воевать ещё до Наполеона.

Кадр со съемок сериала «История его служанки». Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Насколько сложно было погрузиться в эпоху XIX века? Что больше всего удивило вас во время работы над проектом?

У нас не было задачи реконструировать эпоху, мы её стилизуем. Это даёт больше свободы. Особенно актёрам. Ведь люди высшего сословия не проявляли эмоций — это было непозволительно. Гнев, ярость, ревность, страсть проявлялись лишь изменением цвета лица. Краснели, бледнели, падали без чувств, не давая воли эмоциям. Скучнейшая задача для актёра — быть просто говорящей головой, ничего не выражая.

Кадр со съемок сериала «История его служанки». Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

В «Истории его служанки» действие происходит в XIX веке, когда честь, репутация и слово человека значили очень многое. Как вам кажется, какие ценности той эпохи нам стоило бы вернуть сегодня?

Вы их уже назвали: честь, репутация, верность данному слову. Я бы добавила целомудрие — сокровище той эпохи, которое мы утратили. В XIX веке это слово означало не только физическую неприкосновенность, но и скромность помыслов, сдержанность, умение хранить сокровенное.

О секретах красоты и подготовке в юбилею

Сейчас время соцсетей. Как вы к ним относитесь? Вам нравится вести блог? Он у вас довольно активный. Или вы это делаете, прежде всего, из-за работы?

Я не веду блог. У меня есть творческая страничка информативного характера. Анонсирую премьеры, делюсь тем, что получилось на сцене и в кадре, благодарю людей, которые мне помогают. Искренне радуюсь неравнодушию аудитории.

Фото: Личный архив героя публикации

Екатерина, 9 июля у вас юбилей. Как готовитесь? Как, где и с кем планируете отметить 50 — летний день рождения?

Этот день проведу дома, в кругу семьи. А широко отмечать свой юбилей буду осенью, на сольном концерте в Государственном Кремлёвском дворце 31 октября! Назвала его «Катюша». Так меня мама называет.

Как относитесь к возрасту? Многие женщины, особенно те, у кого профессия связана с внешним видом, боятся стареть. А вы? На какой возраст себя ощущаете?

Я ощущаю себя счастливой женщиной!

Вы отлично выглядите. Можете поделиться 3-5 правилами ухода за собой?

Не курить, не выпивать и высыпаться. Можно добавить — правильно питаться, но это не обязательно. Перед вами сладкоежка.

Актриса с семьей. Фото: Личный архив героя публикации

В этом году вам присвоили звание народной артистки. Расскажите, как это было? Поделитесь впечатлениями?

Я снималась в этот день в «Истории его служанки». Ко мне на площадке подошёл наш продюсер Тимофей Шарипов и сказал: «Тут такое пишут! Это правда?» Я засмущалась, стала припоминать, что же я такого смогла натворить, что стало достоянием прессы и так взволновало продюсера?! А оказалось, что речь идёт о присвоении высокого звания.

Это событие произошло 30 марта, в день рождения Павла Осиповича Хомского — режиссёра, который руководил Театром имени Моссовета 30 лет! Он принимал у меня выпускной экзамен в Театральном институте имени Щукина, его рукой подписан мой диплом актрисы театра и кино. Павел Осипович и пригласил меня в Театр имени Моссовета, доверив роль Марии Магдалины в легендарной рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда», которую он поставил 33 года назад и которая по сей день идёт на нашей сцене с неизменными аншлагами.

Фото: Личный архив героя публикации

В конце съёмочного дня вся наша киногруппа собралась в павильоне, я получила цветы и горячие поздравления от коллег, всех расцеловала и полетела домой — к мужу и детям, обнимать их! А на следующий день вышла на сцену в роли Марии Магдалины! Сказала спасибо родному театру, артистам, руководству, всем сотрудникам и службам театра, которые стали близкими и родными за эти годы. Поблагодарила моих дорогих зрителей, поклонилась всем и каждому! Это звание — не моё, оно наше общее! Моей семьи, учителей, коллег и зрителей!

Фото: Личный архив героя публикации

Расскажите более подробно про свой сольный концерт «Катюша», который состоится 31 октября в Кремле. Для любого артиста это особенное событие. Как готовитесь?

Для меня сейчас это главное событие жизни. Сцена Государственного Кремлёвского дворца — вершина, на которую я взойду с теми, кто шёл со мной рядом все эти годы. Меня переполняют чувство благодарности и любви! Мне важно, чтобы шесть тысяч зрителей услышали не только голос, но и моё сердце. Я пригласила выступить со мной не просто звёздных гостей, а людей, которые являются частью меня. Соберу своих главных героинь — те роли в музыкальных спектаклях, которые когда-то изменили мою судьбу и научили меня петь сердцем. Обязательно прозвучат песни и романсы, в которых сокрыта та самая русская душа, и я разделю её со зрителями в этом огромном зале Кремля.

Позволю себе быть не просто артисткой, а женщиной, которая оглядывается на свой путь и чувствует себя такой счастливой! Этот сольный концерт — моё «спасибо» судьбе.

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