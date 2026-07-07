Принц Гарри привез в Британию скандалы: отец отказался поселить его в Букингемском дворце

Принц Гарри прилетел в Лондон Фото: REUTERS.

Опальный принц Гарри прилетел в Лондон. Его поездка на родину вызвала череду скандалов. Как сообщает The Telegraph, герцог Сассекский не будет жить в Букингемском дворце, хотя первоначально его отец, Карл III, предложил младшему сыну остановиться в королевской резиденции.

В конце прошлого года Гарри всерьез рассчитывал приехать в Великобританию вместе с Меган Маркл, принцем Арчи и принцессой Лилибет, чтобы познакомить внуков с их дедушкой-королем. Главное условие, которое выдвинул Гарри, - безопасность семьи.

Несколько лет он судился с британским МВД, пытаясь вернуть себе право на государственную полицейскую охрану во время визитов на родину. После отказа исполнять обязанности члена королевской семьи принц автоматически лишился этой защиты. Но Гарри был убежден, что из-за высокого уровня угроз его семье необходима именно госохрана. Однако суд встал на сторону ведомства, признав действующую практику законной.

Принц Гарри с женой Меган Фото: REUTERS.

26 июня было объявлено, что семейство проведет в Британии пять дней - с 7 по 11 июля. Но Гарри сообщили, что его и членов семьи не будут охранять за госсчет за исключением тех моментов, когда они будут находиться в королевских резиденциях. Это заставило принца хорошенько задуматься - а следует ли Меган Маркл и их детям лететь в Британию? Решение менялось несколько раз. Гарри даже советовался со своим отцом. В результате в конце прошлой недели было официально объявлено: принц прилетит в Лондон один.

Долгое время не был решен вопрос с проживанием. Таблоиды уверяли, что речь может идти о Букингемском дворце. Карл III торопил сына с выбором, но без толку. Вроде бы сначала герцог Сассекский отказался останавливаться в главной королевской резиденции, однако затем передумал и попросил предоставить ему комнату всего на одну ночь. Во дворце заявили, что срок для подтверждения - у Гарри было несколько недель на это - уже истек и организовать прием невозможно. Сообщение пришло всего за два дня до начала поездки.

В окружении герцога уверены, что вся эта история лишь попытка публично унизить его. Во дворце с этим категорически не согласны и настаивают: никаких договоренностей о проживании достигнуто не было.

При этом главная цель визита остается неизменной - Гарри посетит мероприятия, посвященные подготовке к соревнованиям «Игры непобежденных» (в них принимают участие военные ветераны), которые пройдут в Бирмингеме в 2027 году. Также он встретится с представителями нескольких благотворительных организаций.

Сможет ли гость во время поездки в Британию увидеться с родственниками, остается загадкой. Таблоид Daily Mail насчитал 29 запланированных на ближайшую неделю мероприятий, которые должны посетить монаршие особы - Карл III, королева Камилла, принц и принцесса Уэльские. Возможно, на одном из них появится и Гарри.

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