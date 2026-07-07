Фото: Министерство обороны РФ.

Российское военное ведомство сообщает о существенных потерях киевского режима при отступлении из села Петро-Ивановки в Харьковской области. Оно было освобождено группировкой войск «Север».

Также за минувшие сутки, согласно данным Министерства обороны РФ, силами подразделений группировки «Север» нейтрализовано 205 украинских военнослужащих. Группировка «Запад» вывела из строя более 210 боевиков ВСУ, «Южная» – 225, «Центр» – 360, «Восток» – 475, а «Днепр» – 65.

Главнокомандующий ВСУ Сырский лишился за сутки 1540 военнослужащих и иностранных наемников, а также 12 бронемашин, пяти артиллерийских орудий и более 63 единиц автомобильной техники.

Российская армейская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли точечные удары по объектам портовой инфраструктуры, энергетики и логистическим центрам ВСУ. Целью ударов также стали места скопления украинских сил в 144 районах.

Кроме того, российские средства ПВО за сутки перехватили 11 управляемых авиабомб, 27 реактивных снарядов американских РСЗО HIMARS, две крылатые ракеты «Нептун» большой дальности (до 1000 км) и 797 ударных дронов самолетного типа. В акватории Черного моря было уничтожено шесть безэкипажных катеров противника.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 7 июля 2026 г. уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

176 303 - дронов.

664 - ЗРК.

30 060 - танков и бронемашин.

1 754 - РСЗО.

35 672 - орудий.

65 824 - единицы спецтехники.

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