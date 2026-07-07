Анастасию Березовскую убили четырьмя выстрелами в затылок, тело закопали. Фото: REUTERS.

Исполнительница покушения на украинского экс-олигарха Вадима Ермолаева в Монако найдена мертвой в лесу под Киевом. Анастасию Березовскую убили четырьмя выстрелами в затылок, тело закопали.

Что известно про убийство Анастасии Березовской

По делу задержаны сотрудник ГУР (Главного управления разведки минобороны Украины) и бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Один из них начал давать показания.

Березовская, сообщили украинские источники, была убита еще в пятницу, 3 июля - в тот самый день, когда Интерпол объявил ее в международный розыск. На территорию Украины из Европы она въехала 1 июля. Путь из Монако до незалежной занял у нее три дня.

Украинские инсайдеры сообщают, что операцию по поимке киллеров Березовской курировал первый зампред СБУ Украины, генерал-майор Александр Поклад.

Первый заместитель главы СБУ Александр Поклад. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Кто стоит за убийством Березовской и покушением на Ермолаева

Почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров уверен: за покушением на Ермолаева и убийством Анастасии Березовской стоят украинские власти.

«Зеленский сейчас пытается любыми способами не допустить того, чтобы очередной связанный с ним скандал выплыл наружу. Достаточно вспомнить историю с его бывшим бизнес-партнером (Тимуром Миндичем, совладельцем студии «Квартал 95», подозреваемым в хищении $100 млн в энергетическом секторе Украины. Зеленский давил на следствие с тем, чтобы «подвиги» Миндича не всплыли - Ред.), который сбежал в Израиль.

Если верить информации, которой мы располагаем, украинский олигарх хотел выступить на конференции в Европарламенте, донести факты о коррупционной составляющей окружения Зеленского и его самого. Так что в этом случае я не вижу причин сомневаться в том, что, покушение было организовано именно по его заказу», - отметил Гончаров в интервью KP.RU.

Он добавил, что организаторами и исполнителями обоих преступлений однозначно выступили спецслужбы Украины.

«Ермолаев в Монако жил совершенно свободно. И не предпринимал серьёзных мер по охране своей жизни и жизни своих близких. Так что в этом случае не представлялось трудным совершить в его отношении теракт.

А эта женщина действовала по заданию руководства СБУ или ГУР Украины. В этом уже нет сомнений даже у наших врагов.

И чтобы дальше эта информация не развернулась в негативном плане для окружения Зеленского и его самого, естественно, как исполнитель она была убрана», - сказал Гончаров.

Зачем Украина решила "убрать" Березовскую и что будет дальше

Но какой был смысл тем же самым украинским спецслужбам развивать бурную деятельность по поиску Березовской?

Все просто: резонанс преступления в Монако оказался огромным. Европейские политики стали прямо говорить о том, что Зеленский устраняет неугодных ему украинцев в Европе. А монаканские и французские следователи очень быстро вышли на след исполнительницы и раскручивали ее контакты и связи.

Теперь, когда Березовской больше нет в живых, проще всего будет списать покушение на «частную инициативу» отдельных силовиков и банальные криминальные бизнес-разборки - например, из-за колл-центров, которыми владел Вадим Ермолаев. Вероятно, именно это покажет «следствие» на Украине.

Но не исключено, что дело Ермолаева будет использовано и для разборок между двумя конкурирующими украинскими спецслужбами. Или непосредственно против главы офиса Зеленского Кирилла Буданова*, который до января этого года возглавлял ГУР (Зеленский вынужденно назначил его на место испачкавшегося в коррупционных скандалах Андрея Ермака как персонажа с «высоким рейтингом»). Ведь террорист Буданов метит в президенты на возможных выборах.

* – Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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