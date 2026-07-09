ПВЗ под облаками: в самом высокогорном селе России появилась новая точка взаимопомощи и притяжения

Фото: Kirill Skorobogatko/Shutterstock/Fotodom

Есть в России такие места, о которых, многие из нас даже не догадываются. А меж тем, одна только дорога туда уже может стать частью большого рассказа.

Мы отправились в дагестанское село Куруш, где с каждым поворотом перед нами открывается безграничная природа. Позади остаются шумные улицы и городская суета, а дальше — только горы, воздух и небо, которое кажется вот-вот можно коснуться рукой.

Куруш называют самым южным и самым высокогорным селом России, а нередко — и всей Европы. Он расположен в Докузпаринском районе на высоте более двух с половиной тысяч метров над уровнем моря. Здесь, среди величественных вершин Базардюзю и священной для горцев горы Шалбуздаг, жизнь идёт по своим законам — честным и очень человеческим.

Шалбуздаг — не просто гора на горизонте. Для жителей этих мест и многочисленных паломников это особая вершина, к которой идут с молитвами, надеждами и внутренними просьбами. Каждый год сюда приезжают путешественники, паломники, альпинисты и те, кто хочет увидеть один из самых удивительных уголков Кавказа. Но для самих курушинцев эта красота — не пасторальная открытка и не туристический маршрут, а родной дом.

В селе проживают чуть больше 800 человек. Здесь все друг друга знают, помогают соседям, чтут традиции и берегут свою землю. В таких местах особенно ясно понимаешь: чем выше человек живёт в горах, тем сложнее его коммуникация с внешним миром, а значит крепче связь с другими людьми.

Но вот парадокс, как в этот, казалось бы, оторванный от цивилизации мир, могут прийти цифровые технологии? Как в село, где дорога до ближайшего крупного населенного пункта требует немалых усилий и времени, доходят глобальные тренды? Ответы на эти вопросы кроятся в удивительном симбиозе государственной инфраструктуры и платформенной экономики. Об этом читайте в нашем материале.

Почта как новое сердце села

Перед нами почтовое отделение 368754 Почты России с вывеской Wildberries. Дверь распахивается, и нас встречает невероятно радушный хозяин - Малик Алисултанович Эскеров, начальник почтового отделения. Он улыбается так, словно давно ждал нас в гости. В помещении тепло, уютно, а за прилавком кипит жизнь.

Малик Алисултанович Эскеров, начальник почтового отделения. Фото: пресс-служба RWB

— Проходите, присаживайтесь, — Малик Алисултанович жестом приглашает в небольшую, но обжитую комнату. — У нас в горах гость — это всегда радость. Село у нас небольшое, но это земля рекордов, большой высоты и невероятной природы. И мы этим очень гордимся.

История появления ПВЗ в Куруше началась в 2024 году: на базе местного почтового отделения, открылся пункт выдачи заказов крупнейшего маркетплейса страны — Wildberries. Местные жители ждали этого события с особым нетерпением. И оно, без преувеличения, разделило жизнь села на «до» и «после».

— Подготовка и запуск ПВЗ заняли немного времени, — рассказывает Малик Алисултанович, наливая горячий чай. — Очень хотелось, чтобы жители нашего небольшого горного села быстрее смогли получить возможность делать долгожданные покупки. Наше почтовое отделение и пункт выдачи заказов — единственные в селе, альтернативы нет. Для открытия ПВЗ понадобилось лишь настроить цифровую систему Wildberries. Мы стали работать в ней сразу после обучения. Всё просто и понятно.

Исторически почтовые отделения в селах всегда были центрами притяжения. Сюда шли за весточкой от родных, за важными документами, сюда несли самые сокровенные новости. Сегодня эта роль не просто сохранилась — она многократно возросла. Теперь люди приходят в почтовое отделение Почты России не только за письмами, но и за своими покупками, оформленными на Wildberries, превращая почту в настоящий клуб по интересам, в место обмена опытом и эмоциями.

— Можно ли сказать, что ПВЗ стал новым «местом притяжения»? — спрашиваю я. — Даже нужно так сказать! — оживляется Малик Алисултанович. — Очень многие делятся советами, покупками, приходят вместе забирать заказы, чтобы изучить: кто и что купил, нужно ли такое в дом. Хорошо же, когда перед покупкой можно увидеть что-то в деле, пощупать, обсудить.

Потом он улыбается и добавляет:

— Наш ПВЗ на Почте — самый высокогорный и южный в стране. Мы, конечно, не гнались за рекордом, но так вышло само собой.

Когда горы – не только романтика

Жизнь в высокогорье не прощает легкомыслия. Здесь важно быть готовым ко всему: к внезапной буре, к поломке техники, к морозам, которые приходят раньше, чем в равнинных городах. В Куруше немного магазинов, потому что такова реальность горного села. Когда живёшь далеко от крупных населённых пунктов, любая покупка требует усилий: нужно ехать, искать, договариваться, тратить время, силы и деньги. Поэтому открытие ПВЗ здесь восприняли не как очередной сервис, а как событие почти общественного масштаба.

— Сложности очевидные: мы живём на большой высоте, в удалении от крупных населенных пунктов, в самом Куруше магазинов немного — вздыхает начальник отделения. Поэтому почти все жители оценили удобство и пользу, которое обеспечивает наш WB ПВЗ . Многие очень обрадовались, наверное, эмоции можно сравнить с открытием школы или детского сада, — говорит Малик Алисултанович.

Фото: Marisha_SL/Shutterstock/Fotodom

В маленьком селе школа, детский сад, почта — это признаки живой, устойчивой жизни. То, что помогает людям оставаться на родной земле и чувствовать: о них не забыли. Сегодня ПВЗ Wildberries стал ещё одним таким пространством.

— Невозможно переоценить, как открытие ПВЗ повлияло на качество жизни местных жителей: жизнь в горах непростая, иногда сам не знаешь, что может потребоваться сегодня или завтра. Очень многие селяне теперь могут делать запасы некоторых продуктов, одежды, обуви, бытовой химии, автозапчастей. С приходом ПВЗ уровень доступности современных сервисов изменился, — рассказывает начальник отделения.

Чаще всего местные жители заказывают одежду, обувь, товары для дома. Большой спрос — на стройматериалы и инструменты: в горах важно быть готовым к разным ситуациям, иметь под рукой нужную вещь, не ждать, пока появится возможность съездить за ней куда-то далеко. Здесь каждая покупка имеет практический смысл. В городе можно заказать вещь просто потому, что понравилась. В Куруше заказ часто закрывает реальную потребность.

— Знаете, любая покупка у нас в селе решает проблему: даже если человек просто купил незатейливые крышки для банок или пачку бумажных салфеток, — говорит Малик Алисултанович.

Пожалуй, именно в этой фразе особенно раскрывается польза платформенной экономики для отдалённых территорий. Это наглядная иллюстрация того, как цифровые сервисы и маркетплейсы меняют уклад жизни в самых отдаленных уголках страны в лучшую сторону.

Старшие учатся, молодые помогают

В Куруше, как и во многих горных сёлах, связь поколений особенно крепкая. Молодые помогают старшим — в семье, в соседстве, в селе всё держится на участии и взаимной поддержке.

Цифровые сервисы входят в эту среду очень естественно.

— Пожилые люди среди наших покупателей, конечно, есть, всем интересно новое, тем более, когда дело касается долгожданных и полезных покупок. Молодые помогают старшим разбираться и во время выбора товара, и во время получения заказов. Весь процесс покупок и выдачи заказов теперь в цифровом формате. Люди учатся: старшим помогают сотрудники Почты или молодёжь. Это очень удобно, —говорит Малик Алисултанович.

Так цифровая грамотность повышается здесь, благодаря простым житейским ситуациям. Нужно заказать тёплую вещь, бытовую химию, обувь, детскую одежду — значит, кто-то рядом покажет, как выбрать, оформить и получить. И человек, который ещё вчера думал, что интернет-магазины — это не для него, вдруг понимает: это просто и доступно.

Самая детская радость

Когда мы просим вспомнить Малика Алисултановича какой-нибудь приятный случай из его работы, он трогательно отвечает:

«Когда я вижу глаза любого ребёнка от купленной и полученной в нашем ПВЗ игрушки это – самое приятное в моей работе. В такие моменты я радуюсь от всего сердца. Ведь эти ребята – будущее Куруша, и их жизнь должна быть счастливой».

Пожалуй, на таких моментах и держится любая работа с людьми. Не ради отчётов и статистики, а чтобы ребёнок в самом высокогорном селе России получил игрушку, которую ждал. Или пожилой человек смог порадоваться нужной покупке. Чтобы семья смогла купить теплое одеяло перед зимой, инструмент для дома или одежду детям.

«Ещё я, конечно, всегда радуюсь, когда что-то нужное или долгожданное покупают себе пожилые люди, часто и у них возникает почти детская радость», — говорит начальник отделения.

Эффект синергии

То, что происходит в Куруше, — это наглядная иллюстрация того, как платформенная экономика и маркетплейсы меняют уклад жизни в самых отдаленных уголках страны. А в синергии с Почтой России этот эффект усиливается, потому что каждая сторона делает то, что умеет лучше всего.

Фото: Kirill Skorobogatko/Shutterstock/Fotodom

Wildberries приносит широкий выбор товаров, понятную систему заказов и выдачи, доступ к современной электронной коммерции.

Почта России даёт инфраструктуру, без которой всё это не дошло бы до самых труднодоступных мест: отделение в селе, знакомый адрес, людей, которым доверяют, привычное пространство, куда местные жители и раньше приходили по важным делам.

А жители Куруша добавляют к этой системе то, что невозможно настроить в программе: взаимную поддержку, уважение к старшим, внимание к детям, любовь к родной земле.

Именно поэтому ПВЗ в почтовом отделении стал не чужеродным новшеством, а частью местного уклада. В труднодоступном селе технология не заменила человека — скорее человек помог технологии стать полезной.

Забота о людях – ключевой элемент

Сегодня в Дагестане открыто и успешно работает несколько тысяч пунктов выдачи Wildberries. Компания ставит перед собой амбициозную, но достижимую цель: обеспечить доступ к миллионам товаров в пешей доступности от дома, где бы человек ни жил.

Этот бизнес сохраняет привлекательность благодаря низкому порогу входа, быстрой окупаемости и глубокой интеграции цифровых решений. По итогам 2025 года количество пунктов выдачи Wildberries выросло на 43%, сейчас их количество достигает более 98 тысяч точек в России и странах присутствия. Чтобы помочь предпринимателям, маркетплейс разработал удобные инструменты, например, тепловую карту, на которой отмечены перспективные зоны для открытия новых ПВЗ.

Открытие пунктов в 2026 году и в ближайшие годы останется ключевым элементом рынка электронной коммерции. Плотность точек будет только увеличиваться. Особое внимание компания уделяет сельской местности. Wildberries запустила специальную программу упрощенного открытия ПВЗ в малонаселенных пунктах, позволяя совмещать различные бизнесы. Количество таких точек выросло на 30% за прошлый год, а партнеры получили возможность организовывать пункты выдачи даже в частных домах.

ПВЗ стали настоящим драйвером развития малого предпринимательства и центрами цифровой активности. Именно здесь, за прилавком почты, жители впервые осваивают онлайн-шопинг, получают консультации и начинают доверять цифровым сервисам. Это колоссальный вклад в повышение цифровой грамотности.

Более того, маркетплейсы открывают дорогу и для локальных производителей. Небольшие семейные мастерские, фермерские хозяйства и ремесленники из того же Дагестана теперь могут представить свои товары на платформе, получив доступ к многомиллионной аудитории по всей стране. ПВЗ в данном случае становятся ключевой физической точкой взаимодействия глобального маркетплейса с локальным покупателем, а также местом встреч. Особенно это очевидно на примере Почты России и Wildberries.

Почтовое отделение, которое и раньше в Куруше было местом общения, стало ещё более живым. Сюда приходят вместе, обсуждают покупки, советуются, смотрят, что заказали соседи.

В этом есть особое очарование сельской жизни. Онлайн-покупка, казалось бы, должна быть личной и индивидуальной: выбрал, оплатил, получил. А в Куруше она становится общей темой, поводом для разговора, обмена опытом, маленькой радостью, которую можно разделить.

Кроме того, благодаря маркетплейсам сегодня активно продолжается цифровая трансформация малого бизнеса. Предприниматели учатся работать с аналитикой, управлять заказами, осваивая современные инструменты e-commerce. Это создает устойчивую экосистему, которая позволяет маленьким селам, вроде Куруша, быть включенными в общую экономическую экосистему страны. Жителей мотивирует простота: возможность покупать то, чего нет в локальных магазинах, экономя на транспортных расходах и бесценном времени.

«Любите людей»

Солнце начинает клониться к закату, окрашивая заснеженные пики Шалбуздага в нежно-розовые тона. В почтовом отделении становится чуть тише, но жизнь не замирает ни на минуту. Малик Алисултанович провожает меня до двери.

Спрашиваю его напоследок: что для вас лично значит эта работа? За что вы ее любите?

Он немного задумывается, смотрит на горы, а потом, уже глядя прямо в глаза, отвечает: — За то, что я получил возможность, громко говоря, исполнить чью-то мечту. И что каждый день помогаю десяткам людей.

А на вопрос о том, какой совет он бы дал новичкам, тем, кто только начинает свой путь — будь то в бизнесе, в работе с людьми или просто в жизни — Малик Алисултанович отвечает без колебаний, словно это и есть главный закон его жизни в горах:

— Любите людей, будьте открытыми, и тогда всё будет хорошо.

Выхожу на крыльцо. Холодный, кристально чистый воздух наполняет легкие. Над головой — то самое небо, которое можно потрогать рукой. А в окне почтового отделения горит свет. Свет, который свидетельствует о том, что даже в самом высоком селе России и Европы человек не одинок, что он связан с большим миром невидимыми, но очень прочными нитями цифровых технологий, человеческого участия, взаимопомощи и добра.

И что будущее горного села Куруш, как и глаза детей, получающих здесь свои первые посылки, наверняка, будет радостным.