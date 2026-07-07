На спортивном фестивале в Подмосковье собрали в два раза больше пожертвований отряду «ЛизаАлерт»

Фото: fast-stock/Shutterstock/Fotodom​​​​​​​.

В Мещерском парке 5 июля прошел фестиваль RunIT 2026, который посвящен ЗОЖ и технологиям. На площадке работал стенд Билайна: представители компании среди прочего собирали средства для поискового отряда «ЛизаАлерт». Гости события пожертвовали 73 000 рублей — это примерно в 2–2,5 раза больше средних показателей.

Деньги направят на покупку техники, которая помогает находить пропавших людей. За благотворительный взнос каждый жертвователь получил мерч в подарок.

На стенде также работал Музей первых телефонов. В нем можно было послушать трогательные истории. На интерактивной инсталляции «Лестница движения» каждый мог проверить ловкость и выносливость. В лаундж-зоне гости перезаряжались между развлечениями, обменивались впечатлениями и делали фото. А диджеи Директор Всего, Tony Souljah и хэдлайнер Юлия Коваль создали музыкальную атмосферу для отдыха и кофейного рейва.

В компании добавили, что в спортивной программе фестиваля также участвовала корпоративная сборная. 68 бегунов при поддержке 266 болельщиков достойно прошли дистанцию.

— На Run IT 2026 Билайн в очередной раз доказал: мы умеем объединить технологии, музыку, спорт и доброту в одном пространстве. Спасибо каждому, кто был с нами — в движении, в танце и в добрых делах. До встречи на следующем старте! — рассказала о событии заместитель генерального директора блока по управлению персоналом и организационному развитию компании Мария Голяндрина.

В 2026 году фестиваль Run IT прошел в седьмой раз. Мероприятие собрало около 10 000 гостей — любителей спорта, музыки и технологий.