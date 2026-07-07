Подразделения российской армии, действующие в Константиновке, полностью контролируют город, несмотря на «серое небо» — присутствие в нем украинских беспилотников. Фото: Минобороны РФ.

Подразделения российской армии, действующие в Константиновке, полностью контролируют город, несмотря на «серое небо» — присутствие в нем украинских беспилотников. Но бойцы, задействованные в штурмовых действиях, убеждены, что после восстановления населенный пункт «станет еще краше».

Об этом в кадре говорит командир бронегруппы 1194-го мотострелкового полка с позывным «Крот» и штурмовик с позывным «Шмель». Они показывают поврежденные во время боев украинками боевиками многоэтажки и говорят, что самое страшное для их жителей уже позади.

Минобороны России демонстрирует боевую работу операторов российских беспилотников с передовой

Много в небе и наших дронов. Российское Минобороны представило видеоматериалы, демонстрирующие применение оптоволоконных FPV-дронов военнослужащими группировки войск «Центр» против живой силы и техники ВСУ на Добропольском направлении.

«Операторы беспилотников успешно выявляют и уничтожают скрытые цели, включая пехоту и технику, такую как артиллерийские установки и автомобили, даже в условиях маскировки», — комментируют кадры в Минобороны России.

Можно увидеть, как расчеты беспилотных систем «Буревестник» из Южной группировки войск ликвидируют автотранспорт ВСУ в Краматорске, а FPV-дроны центра «Рубикон» громят на Краснолиманском направлении наземные роботизированные комплексы и элементы связи.

Зафиксировано уничтожение украинских БПЛА типа «Баба Яга» воздушными ударами FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск южнее Константиновки.

Минобороны России также опубликовало кадры поражения АЗС и топливных цистерн в оккупированных частях ДНР, которые использовались для нужд ВСУ.

В ходе одной из операций, операторы «Рубикона» также нанесли серию ударов по месту разгрузки боеприпасов и ГСМ противника, что привело к масштабной вторичной детонации.

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