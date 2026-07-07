Взрывы в Дамаске во время официального визита Макрона: что известно

Официальный визит в Сирию президента Франции Эммануэля Макрона едва не омрачился трагедией. Фото: REUTERS.

Официальный визит в Сирию президента Франции Эммануэля Макрона едва не омрачился трагедией. Рядом с отелем Four Seasons, где остановился Макрон, прогремели два взрыва, сообщает сирийское агентство SANA.

Отель расположен на одной из центральных улиц столицы. Взрывные устройства были заложены в мусорный контейнер и в припаркованный неподалеку автомобиль.

В соцсетях мгновенно появились видео с места событий: густой черный дым поднимается над зданиями, слышны крики очевидцев, видны кровь на асфальте и разбитые стекла в окнах министерства туризма, расположенного напротив гостиницы.

ПОСТРАДАВШИЕ И РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ

Сирийское министерство внутренних дел сообщило о 18 раненых, среди которых четверо полицейских. По счастливой случайности, обошлось без погибших — по крайней мере, на данный момент. Машины скорой помощи и силы безопасности оперативно стянулись к месту происшествия, оцепив квартал.

Сам Макрон в это время уже направлялся в президентский дворец на встречу с президентом Сирии Ахмедом Хусейном аш-Шараа. Более того, французский лидер, по словам его помощников, даже не слышал взрывов. Программа визита продолжилась по плану — впереди экономический форум и совместная пресс-конференция.

Взрывные устройства сработали рядом с отелем в Дамаске, где должен был остановиться президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS.

УГРОЖАЛА ЛИ ОПАСНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТУ?

Прямой угрозы жизни Макрона не было, подчеркивают официальные лица. Президент в момент взрывов находился уже далеко от отеля. Неизвестно, была ли атака спланирована именно как демонстрация против его визита, тем не менее символический аспект отрицать невозможно: теракт произошел буквально у дверей гостиницы, где французский лидер провел ночь.

Макрон стал первым западным лидером, посетившим Сирию после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года. У противников новой сирийской власти могли быть причины сорвать его.

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Однако контекст настораживает: накануне, 2 июля, в Дамаске уже прогремел взрыв — тогда бомба в кафе у Дворца правосудия унесла жизни как минимум десяти человек и ранила еще двадцать.

Многие аналитики склоняются к версии о действиях исламистских группировок или остатков проасадовских сил, которые пытаются дестабилизировать обстановку в стране.

Фото: REUTERS.

И СНОВА В ЧЕРНЫХ ОЧКАХ

Помимо взрывов, внимание журналистов привлекла еще одна деталь: Эммануэль Макрон прибыл в Дамаск в темных солнцезащитных очках — притом, что самолет сел вечером, когда на столицу уже опускались сумерки. На встрече с представителями сирийского гражданского общества Макрон также не снимал очки.

Это далеко не первый случай, когда Макрону «светит солнце» в глаза даже в помещении: в конце июня президент несколько дней подряд выходил на публику в «авиаторах», а в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе даже произносил речь со сцены, не снимая очков.

Макрон не снимал темных очков Фото: REUTERS.

Тогда Эммануэль объяснял это лопнувшим сосудом в глазу — безобидным, но заметным визуальным дефектом. Сейчас в соцсетях развернулась бурная дискуссия: одни предполагают, что проблема со здоровьем глаз вернулась, другие — что президент просто следует моде на стиль «Топ Ган» — культовый образ американских летчиков, объединяющий бунтарский дух, практичность и милитари.

Но подавляющее большинство вспомнили популярную версию о том, что синяки под глазами — результат «воспитательных мер» со стороны супруги Брижит.

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