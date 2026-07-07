Проблемы с доступностью бензина в России обсуждали во вторник в ситуационном центре правительства. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Ситуация на рынке топлива в России остается напряженной. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании 7 июля 2026 года с руководством ряда регионов. Что происходит с бензином в России, обсуждали во вторник в ситуационном центре правительства.

Совещание у Новака по ситуации с бензином в России 7 июля 2026 года

Новак отметил, что за ситуацией на рынке топлива в режиме нон-стоп следят Министерства энергетики и сельского хозяйства. Кроме того, ранее правительство уже дало поручения ряду профильных ведомств, которые, как предполагают в кабмине, должны изменить ситуацию с бензином в России в лучшую сторону.

- Текущая ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов остается напряженной. Сегодня особое внимание уделим ситуации с топливообеспечением Иркутской области и Забайкальского края. Также рассмотрим текущую ситуацию с топливообеспечением южных регионов нашей страны, где идет активная сегодня сельскохозяйственная работа, - сказал Александр Новак, открывая совещание.

Вице-премьер Александр Новак Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, ранее власти Крыма заявили о том, что приостанавливают продажу бензина частникам из-за возникшего в регионе дефицита. Ряд ограничений на продажу бензина были введены и в других субъектах.

Новак также рассказал, что на совещании обсудят баланс производства и потребления (говоря простыми словами - хватает ли в стране производимого топлива, чтобы покрыть текущие потребности), а также исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктами.

На прошедшем во вторник совещании Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива, чтобы закрыть возникший на рынке дефицит. В свою очередь региональным властям было дано поручение эффективно распределять топливо. В приоритете - аграрии, которые должны проводить уборочные работы.

Какие меры по бензину приняты в России

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин, чтобы обеспечить рынок достаточным объемом топлива, утвердил поправки в Налоговый кодекс. В произведенный на НПЗ бензин теперь разрешено добавлять различные компоненты, повышающие октановое число. Закон также предусматривает стимулы для поставок в Россию бензина из-за рубежа.

Кроме того властями введены:

- запрет на экспорт бензина и авиационного керосина,

- вступили в силу изменения в биржевых торгах для сдерживания цен

- введены налоговые стимулы для импорта горючего и роста его производства в России

- На всех НПЗ максимально увеличены мощности, сокращены сроки плановых ремонтов, чтобы повысить выработку топлива.

- Задействованы резервы, «которые раньше не использовались».

- обсуждается вопрос с поставками бензина из стран ЕАЭС и даже дальнего зарубежья.

Ситуацию с бензином в Минэке связали, в частности, с неким изменением логистических цепочек, а также спекуляциями и покупкой водителями бензина впрок. По словам Новака, бензин в России есть, но встречаются дефициты у частных АЗС.

Власти Крыма приостановили продажу бензина частным лицам из-за дефицита бензина в регионе. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Что будет с ценами и инфляцией из-за ситуации с бензином

Ситуация с топливом в России вызывает понятные опасения у Центробанка. Цепочка очень простая - дефицит топлива неизбежно ведет к росту цен на него, а дальше пошло-поехало - дорожают и другие товары. И вот вам рост инфляции, с которой ЦБ и так бьется как тореадор.

Как ранее заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор следит за ценами на бензин и другие товары. По ее словам, ситуация на топливном рынке создает проинфляционные риски, но ЦБ на данный момент исходит из того, что эффект должен носить временный характер.

По данным Центробанка, годовая инфляция в мае 2026 года составила 5,3% (в апреле 5,58%). По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция должна снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Впрочем, эти прогнозы были озвучены ЦБ до начала топливного кризиса и возникшего вследствие этого ажиотажа.

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