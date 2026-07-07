Как обстоят дела с доступностью бензина в России обсуждали во вторник в ситуационном центре правительства. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ситуация на рынке топлива в России остается напряженной. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании 7 июля 2026 года с руководством ряда регионов. Что происходит с бензином в России, обсуждали во вторник в ситуационном центре правительства.

Совещание у Новака по ситуации с бензином в России 7 июля 2026 года

Новак отметил, что за ситуацией на рынке топлива в режиме нон-стоп следят Министерства энергетики и сельского хозяйства. Кроме того, ранее правительство уже дало поручения ряду профильных ведомств, которые, как предполагают в кабмине, должны изменить ситуацию с бензином в России в лучшую сторону.

- Текущая ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтепроводных заводов остается напряженной. Сегодня особое внимание уделим ситуации с топливообеспечением Иркутской области и Забайкальского края. Также рассмотрим текущую ситуацию с топливообеспечением южных регионов нашей страны, где идет активная сегодня сельскохозяйственная работа, - сказал Александр Новак, открывая совещание.

Напомним, ранее власти Крыма заявили о том, что приостанавливают продажу бензина частникам из-за возникшего в регионе дефицита. Ряд ограничений на продажу бензина были введены и в других субъектах.

Новак также рассказал, что на совещании обсудят баланс производства и потребления (говоря простыми словами - хватает ли в стране производимого топлива, чтобы покрыть текущие потребности), а также исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктами.

Какие меры по бензину уже приняты в России

Напомним, на прошлом неделе Владимир Путин, чтобы обеспечить рынок достаточным объемом топлива, утвердил поправки в Налоговый кодекс. В произведенный на НПЗ бензин теперь разрешено добавлять различные компоненты, повышающие октановое число. Закон также предусматривает стимулы для поставок в Россию бензина из-за рубежа.

На прошедшем во вторник совещании Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива, чтобы закрыть возникший на рынке дефицит. В свою очередь региональным властям было дано поручение эффективно распределять топливо. В приоритете - аграрии, которые должны проводить уборочные работы.