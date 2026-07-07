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Общество7 июля 2026 13:23

Поменяю окно и переклею обои: Пенсионерка из Калининграда, поймавшая выпавшего из окна ребенка, получила миллион рублей

Пенсионерка из Калининграда, поймавшая выпавшего из окна ребенка, получила миллион рублей
Роман ЛЯЛИН
Галина Долгаева приняла весь удар на себя

Галина Долгаева приняла весь удар на себя

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Эта история произошла чуть больше недели назад. Галина Долгалева, ей 71 год, сажала цветы во дворе, как вдруг увидела: на подоконнике 4-го этажа стоит маленький мальчик. Галина только начала звать родителей, как ребенок пошатнулся… Женщина успела броситься к стене дома, выставила руки. Малыш (оказалось, ему два года), упал прямо на нее. Он, слава богу, уцелел. Сама Галина Долгалева, получившая травмы (переломы грудины, ключицы, лопатки и ребра), еще в больнице, но уже хорошо идет на поправку.

А накануне стало известно: ее удостоят премии Тиграна Кеосаяна. (Ее учредила Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня». Премия носит имя её мужа, известного журналиста и телеведущего Тиграна Кеосаяна).

Героиня признается: конечно, ни о какой награде не думала. Но за нее признательна.

- Пенсия небольшая. Поэтому деньги потрачу на лекарства, часть пойдет на мое восстановление после переломов, а еще часть на ремонт в квартире. Окно вот поменяю, оно у меня еще старое советское, обои переклею на кухне. Но в первую очередь – это, конечно, здоровье.

Реабилитация нужна, теперь ведь у меня только одна рабочая рука, Но мне помогают дочери. Одна вот полы помыла, вторая поесть приготовила. Семья спасенного ребенка тоже поддерживает контакт. Цветы присылали, отец мальчика приезжал в больницу.

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