Поменяю окно и переклею обои: Пенсионерка из Калининграда, поймавшая выпавшего из окна ребенка, получила миллион рублей

Галина Долгаева приняла весь удар на себя Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Эта история произошла чуть больше недели назад. Галина Долгалева, ей 71 год, сажала цветы во дворе, как вдруг увидела: на подоконнике 4-го этажа стоит маленький мальчик. Галина только начала звать родителей, как ребенок пошатнулся… Женщина успела броситься к стене дома, выставила руки. Малыш (оказалось, ему два года), упал прямо на нее. Он, слава богу, уцелел. Сама Галина Долгалева, получившая травмы (переломы грудины, ключицы, лопатки и ребра), еще в больнице, но уже хорошо идет на поправку.

А накануне стало известно: ее удостоят премии Тиграна Кеосаяна. (Ее учредила Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня». Премия носит имя её мужа, известного журналиста и телеведущего Тиграна Кеосаяна).

Героиня признается: конечно, ни о какой награде не думала. Но за нее признательна.

- Пенсия небольшая. Поэтому деньги потрачу на лекарства, часть пойдет на мое восстановление после переломов, а еще часть на ремонт в квартире. Окно вот поменяю, оно у меня еще старое советское, обои переклею на кухне. Но в первую очередь – это, конечно, здоровье.

Реабилитация нужна, теперь ведь у меня только одна рабочая рука, Но мне помогают дочери. Одна вот полы помыла, вторая поесть приготовила. Семья спасенного ребенка тоже поддерживает контакт. Цветы присылали, отец мальчика приезжал в больницу.

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