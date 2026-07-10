Турция перепродала купленный у России С-400: зачем Анкара пошла на сделку

Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», приобретенные в свое время Турцией у России, были проданы одной из стран Персидского залива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», приобретенные в свое время Турцией у России, были проданы одной из стран Персидского залива. Так утверждает турецкая проправительственная газета Hurriyet.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с военным экспертом, историком войск ПВО Юрием Кнутовым.

ЗНАЛИ ИЛИ НЕТ?

- Продать С-400 «незаметно» для Москвы — это как авианосец угнать незаметно?

- Могу предположить, что все-таки данная сделка была согласована с нашей страной.

- Почему?

- Представьте себе, что, либо Катар, либо Кувейт, либо третья страна купила С-400. Когда он поставляется - нужно обучение личного состава. Нужно обслуживание, регламентные работы. Это требует обязательной технической поддержки страны-производителя.

- Турция ею не является.

- Нет. Она в смысле техобслуживания этого комплекса, обучения ничем помочь не сможет странам Персидского залива. Таким образом, через полгода дорогостоящий ЗРК просто превратится в металлолом. Потому согласование было наверняка.

ТОЛЬКО НЕ США

- Решение нельзя назвать неожиданным?

- Турция уже заявляла, что будет этот российский зенитно-ракетный комплекс продавать. Американцы хотели его забрать. И накануне саммита НАТО в Анкаре тема передачи С-400 Соединенным Штатам обсуждалась.

- Это было бы неприятно для нас?

- Это был бы удар по нашей системе противовоздушной обороны. Но в данном случае нашли более приемлемый вариант для нас. Структуры, которые занимаются экспортом оружия, полагаю, сделали все, чтобы вариант, действительно, был для нас приемлем. И этой арабской стране помощь в обслуживании С-400, вероятно, будет оказана в полном объеме.

ВОЗНИКАЛА УКРАИНА

- У нас в регионе нет «проблемных» стран?

- Со всеми вероятными покупателями отношения более-менее благоприятные.

- Но это же прецедент — чтобы прямой покупатель С-400 потом перепродавал комплекс кому-то еще. Так он и на Украине мог очутиться…

- Ходили разговоры, что вариант Украины тоже рассматривался. Но с чем же связана продажа этого ЗРК арабам? Турция очень хотела вернуться в программу F-35. Чтобы участвовать в ней не только как покупатель, но и как производитель отдельных элементов этого суперсовременного самолета. Они об этом говорили два-три года. И передача С-400 арабам решила проблему покупки F-35. Кстати, Турция часть денег за эти самолеты ранее заплатила.

ПОМОЖЕМ, ОБСЛУЖИМ

- Ну вот турки свои вопросы решили — а что России от того, что наш великолепный ЗРК ушел в сторону Залива?

- Мы понимаем, что этот наш отличный комплекс будет защищать воздушное пространство одной из арабских стран. Там же находятся и ЗРК Patriot. И если окажется, что российский комплекс проявит себя эффективнее американского, то, думаю, количество заказов на С-400 со стороны арабских стран вырастет. Появятся еще страны в регионе, которые захотят его купить.

- Похоже на историю с Индией?

- Когда Нью-Дели купил один комплекс С-400, во время боевых действий с Пакистаном «Триумф» показал себя просто великолепно. Премьер-министр Индии Моди хвалил его очень. Индия заказала еще. Более того, С-400 выступал как головной комплекс. И он установил рекорд дальности.

- Какой?

- На 305-310 километрах С-400 поразил пакистанский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Это - самая большая дальность для поражения летательных аппаратов комплексами противовоздушной обороны. Были сбиты и пакистанские баллистические ракеты. И так как он эффективно осуществлял руководство индийскими комплексами ПВО, которые созданы на основе российских, даже еще советских ЗРК — и вся противовоздушная система отработала очень удачно, то Индия осталась крайне довольна этим приобретением.

НЕ ПАРТНЕРЫ - ПОПУТЧИКИ

- Что еще может стоять за сделкой турков с арбами по С-400, может, в Турции пошли какие-то важные для нас процессы?

- Турки после саммита подписали соглашение с Британией. И, кстати, поддержка Украины была заявлена активная. Турция присоединилась ко всем антироссийским программам. Анкара не стала предъявлять Киеву претензий после атак на газораспределительную станцию на Кубани, которая качает газ по «Голубому потоку» именно туркам. Вместо того, чтобы предъявить претензии Украине, они сказали, что мы обсудим защиту данных станций с Россией.

- Мы помним турецкие претензии на Крым...

- И она их не снимает. И было время, об этом как то не принято говорить, когда Анкара готова была послать 40 тысяч солдат на поддержку Украины. Потому, когда мы говорим, что турки могут быть нашим партнером — нет, это попутчик, в тех вопросах, когда им это выгодно...

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