Новая эра для ветеранов

Ветеран Андрей Семейко решил запустить мебельное производство - от функциональных стеллажей до садовой мебели. Фонд «Защитники Отечества»

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

С 2026 года получение контракта стало доступно на упрощенных условиях, что открыло перед ветеранами новые возможности для самореализации и экономической независимости. Финансовая поддержка в размере до 350 тысяч рублей - это стартовый капитал, который может стать основой для создания бизнеса, воплощения в жизнь инновационных идей и в конечном итоге повышения качества жизни самих ветеранов и их семей. Важно отметить, что теперь помощь предоставляется без учета среднедушевого дохода семьи, что делает ее доступной для всех, кто решил связать свое будущее с предпринимательством.

ГЕРОИ НА СТАРТЕ

Николай Шляхов благодаря поддержке родных и специалистов фонда расширил на средства соцконтракта свое тепличное хозяйство. Фонд «Защитники Отечества»

Николай Шляхов из Северной Осетии благодаря социальному контракту смог расширить свое тепличное хозяйство. На выделенные деньги закупил посадочный материал и теперь выращивает овощи, зелень и клубнику.

- Я начал с малого, буквально с двух соток, с маленькой теплички. Теперь у меня в хозяйстве две большие теплицы. Благодаря полученным средствам закупил посадочный материал. В планах построить третью теплицу, - поделился своими планами Николай.

По словам ветерана СВО Дмитрия Пивоварова из Челябинской области, о возможности заключения социального контракта ему сообщила социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Айгерим Ярославцева. Он прошел обучение и получил выплату. Весь путь занял у него около полутора месяцев. Его проект - восстановление базы отдыха на озере Большой Еланчик. Вместе с ним инициативу реализуют еще два ветерана спецоперации: Анатолий Ермаков и Ольга Сырникова. Вместе они выполняли боевые задачи в Курской области.

- Мы решили вместе восстановить это прекрасное место. Один домик рассчитан на средства одного социального контракта. Делали все сами, начиная от фундамента, коммуникаций, изготовления мебели, сантехнические, инженерные работы. Я до СВО работал в строительстве, прошел путь от бригадира до начальника монтажного подразделения, поэтому опыт и знания имеются, делаем то, что хорошо умеем делать, - рассказал Дмитрий Пивоваров.

Бойцы уже установили первый всесезонный домик, который оборудован всем необходимым для комфортного отдыха, и начали строить второй. В будущем базу отдыха «Зеленый огонек» планируют полностью восстановить, а также построить лечебно-оздоровительные корпуса.

А на Ставрополье ветеран СВО Андрей Семейко решил запустить мебельное производство, поскольку такой опыт у него уже был. Как начинающий предприниматель он получил 350 тысяч рублей по упрощенной схеме и приобрел компрессор, торцовочную комбинированную пилу, инверторный сварочный полуавтомат, профилегиб и другое оборудование. В планах у Андрея выпуск широкого ассортимента продукции, от функциональных стеллажей до садовой мебели.

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ

Заключить контракт может как сам ветеран, так и супруга защитника, признанного инвалидом I или II группы. Для этого необходимо обратиться в фонд «Защитники Отечества» по месту жительства и получить рекомендацию. Затем инициатор должен разработать бизнес-план или обратиться за помощью в его подготовке к специалистам центра «Мой бизнес». При желании можно пройти бесплатное обучение основам предпринимательства. Пакет документов вместе с рекомендацией фонда ветеран направляет в органы социальной защиты населения. При одобрении заявки ее автору по соцконтракту выдается до 350 тысяч рублей.