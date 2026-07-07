Новая эра для ветеранов

С 2026 года получение контракта стало доступно на упрощенных условиях, что открыло перед ветеранами новые возможности для самореализации и экономической независимости. Финансовая поддержка в размере до 350 тысяч рублей - это стартовый капитал, который может стать основой для создания бизнеса, воплощения в жизнь инновационных идей и в конечном итоге повышения качества жизни самих ветеранов и их семей. Важно отметить, что теперь помощь предоставляется без учета среднедушевого дохода семьи, что делает ее доступной для всех, кто решил связать свое будущее с предпринимательством.
Николай Шляхов из Северной Осетии благодаря социальному контракту смог расширить свое тепличное хозяйство. На выделенные деньги закупил посадочный материал и теперь выращивает овощи, зелень и клубнику.
- Я начал с малого, буквально с двух соток, с маленькой теплички. Теперь у меня в хозяйстве две большие теплицы. Благодаря полученным средствам закупил посадочный материал. В планах построить третью теплицу, - поделился своими планами Николай.
По словам ветерана СВО Дмитрия Пивоварова из Челябинской области, о возможности заключения социального контракта ему сообщила социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Айгерим Ярославцева. Он прошел обучение и получил выплату. Весь путь занял у него около полутора месяцев. Его проект - восстановление базы отдыха на озере Большой Еланчик. Вместе с ним инициативу реализуют еще два ветерана спецоперации: Анатолий Ермаков и Ольга Сырникова. Вместе они выполняли боевые задачи в Курской области.
- Мы решили вместе восстановить это прекрасное место. Один домик рассчитан на средства одного социального контракта. Делали все сами, начиная от фундамента, коммуникаций, изготовления мебели, сантехнические, инженерные работы. Я до СВО работал в строительстве, прошел путь от бригадира до начальника монтажного подразделения, поэтому опыт и знания имеются, делаем то, что хорошо умеем делать, - рассказал Дмитрий Пивоваров.
Бойцы уже установили первый всесезонный домик, который оборудован всем необходимым для комфортного отдыха, и начали строить второй. В будущем базу отдыха «Зеленый огонек» планируют полностью восстановить, а также построить лечебно-оздоровительные корпуса.
А на Ставрополье ветеран СВО Андрей Семейко решил запустить мебельное производство, поскольку такой опыт у него уже был. Как начинающий предприниматель он получил 350 тысяч рублей по упрощенной схеме и приобрел компрессор, торцовочную комбинированную пилу, инверторный сварочный полуавтомат, профилегиб и другое оборудование. В планах у Андрея выпуск широкого ассортимента продукции, от функциональных стеллажей до садовой мебели.
Заключить контракт может как сам ветеран, так и супруга защитника, признанного инвалидом I или II группы. Для этого необходимо обратиться в фонд «Защитники Отечества» по месту жительства и получить рекомендацию. Затем инициатор должен разработать бизнес-план или обратиться за помощью в его подготовке к специалистам центра «Мой бизнес». При желании можно пройти бесплатное обучение основам предпринимательства. Пакет документов вместе с рекомендацией фонда ветеран направляет в органы социальной защиты населения. При одобрении заявки ее автору по соцконтракту выдается до 350 тысяч рублей.