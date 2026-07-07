Не сдает позиции на кухне

Владислав добровольно ушел на СВО. Владислав Никифоров

Владислав Никифоров из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) воевал на передовой. По окончании контракта вернулся домой и пошел учиться бизнесу - давно хотел открыть не похожее на другие заведение, радующее гостей необычными и полезными угощениями.

ПОМОГЛО ГОСУДАРСТВО

В январе 2026 года в Сургуте на улице Ивана Захарова распахнуло двери новое заведение с необычной вывеской «Тартила». Это не только кофейня с вкусными блюдами, но и пример того, как участники спецоперации могут заниматься любимым делом и реализовывать мечты.

Путь к открытию оказался извилистым. В 2025 году Владислав прошел первый поток курсов начинающего предпринимателя от фонда «Мой бизнес». На защите планировал сделать цех копчения рыбы с говорящим названием «Дымный уголок», но более опытные коллеги буквально за руки отвели ветерана СВО к кофейне-фастфуду, научили считать аудиторию, смотреть на локацию с холодной головой и искать точки роста там, где есть проходимость. Проект изменился - рыбу сменили сэндвичи, хрустящие вафли и боулы.

Государство подставило плечо: Владислав получил субсидию для начинающих предпринимателей приоритетной категории. Сумма - 1 260 000 рублей. Еще полмиллиона вложил сам. Деньги ушли на аренду, ремонт и оборудование. Интересно, что рядом с «Тартилой» соседствуют пиццерия и кофейня, но прямых конкурентов с таким гибридным форматом в районе нет. Сработал принцип «не дерись с гигантами, стань уникальным».

«МЫ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ИДЕИ КОНСТРУКТОРА»

Создатель кофейни вспоминает: когда выходишь на рынок с новым продуктом, люди пугаются непонятного. Вкладываешь душу в каждый лист салата, держишь марку качества, а к тебе приходят и просят шаурму.

- У нас не ресторан, а небольшая уютная кофейня на 16 посадочных мест с четырьмя позициями в меню, - рассказывает Владислав. - Для тех, «кто бежит», и кто просто хочет зайти перекусить. На старте сборка была за гостями, но мы отказываемся от идеи конструктора. Люди хотят довериться профессионалам.

В заведении своя философия - здоровый фастфуд: минимум соуса, сниженная калорийность, качество во главе угла.

Главный хит - тортилья. Ее уникальность в сочности: мясо обжаривается здесь и сейчас, а овощи на гриле отдают соки, создавая ту самую симфонию вкуса. Но настоящим бестселлером, заставляющим клиентов возвращаться, стали вафли. Они здесь не все сладкие - есть картофельные, кабачковые, творожные и отдельная гордость - творожно-банановые.

- Калорийность снижена за счет добавления овощей, - объясняет Владислав. - А творожная и творожно-банановая вафля - это белковый бум. Еда, помогающая стать сильным и здоровым, как Халк. Боулы позиционируются как ужин для тех, кто поздно возвращается с работы. Их пока берут реже, но свои поклонники есть.

БИТВА ЗА ЧЕК И ЛОВУШКА ГРИЛЯ

Владислав пошел на тактический шаг - в заведении регулярно проводят какие-нибудь акции.

Еще одна борьба происходит не с гостями, а внутри самого Владислава. Прямо сейчас на кухне он главный. Помогают мама и сестра - у них есть опыт в общепите. Наемные сотрудники работают на баре и в зале, но пост у гриля не сдается.

- Попадаю в ловушку, о которой меня предупреждали, - говорит Владислав. - Кажется, что лучше с готовкой никто не справится. Мама и сестра иногда подменяют, но полностью отпустить кухню пока не получается.

Это в том числе и психология участника спецоперации - контролировать ситуацию самому. Трекеры предупреждали о такой ловушке на обучении, поэтому Владислав о ней знает и к решениям готов. В планах - только развитие. В районе много новостроек с молодыми семьями, поэтому напрашивается детское меню. Конечно же, вкусное и полезное.