Творческий импульс к жизни

Участники программы обсудили свои идеи с экспертами и получили честную профессиональную обратную связь. Министерство культуры РФ

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

В Академии творческих индустрий «Меганом» арт-кластера «Таврида» в Республике Крым завершилась обучающая программа #СВОяКУЛЬТУРА для ветеранов СВО и семей погибших и пропавших без вести героев. 87 человек из 39 регионов страны познакомили с ключевыми направлениями современной культуры: литературой, театром, кино, музыкой и живописью. Они слушали лекции о том, какой контент сегодня интересен молодежи, как устроен рынок творческих индустрий, как делать документальное кино, как работает иммерсивный музыкальный театр и как управлять культурными проектами. Отдельным блоком стало обсуждение авторских инициатив с экспертами и творческие встречи, где участники получили честную профессиональную обратную связь.

- Ко мне обратилось более 20 человек с различными предложениями. И такого масштабного, разнообразного ассортимента идей в одном месте не приходилось видеть давно. И все это так или иначе связано с формированием положительного образа защитника Отечества, укреплением наших традиционных ценностей, - отметил советник председателя фонда «Защитники Отечества» Алексей Пузынин.

ИДЕЯ ЕСТЬ - ПОДДЕРЖКА БУДЕТ

Ветеран СВО Евгений Солдайкин из Находки рассказал, что приехал в Крым с идеей выпуска собственного сборника стихов, а уехал с осознанием того, что должен помогать ребятам, вернувшимся из зоны СВО, адаптироваться к новой жизни, заряжая их собственным примером. В зоне СВО мужчина получил ранения, из-за чего его внешность изменилась.

- Мне повезло, я получил колоссальную поддержку от своей семьи, это фактически спасло меня. И теперь я хочу донести до ребят, получивших тяжелые ранения, мысль, что неважно, как ты сейчас выглядишь, ведь если ты хороший и чистый душой человек, тебя всегда примут и поддержат. Теперь мечтаю создать общественную организацию, которая окажет им поддержку, в первую очередь психологическую, - сказал Евгений.

Участника СВО Александра Самойлова из Новороссийска земляки называют человеком редкой многозадачности: он руководит молодежной студией «Очевидец», работает хормейстером казачьего семейного ансамбля Старовойтовых, снимает и монтирует видео. В рамках проекта он прошел интенсивную программу: мастер-классы по проектному подходу в творчестве, по созданию мультиформатных культурных проектов, работе с патриотической музыкой, технике повествования, культурному коду и идентичности, словографике.

По словам ветерана, домой он вернулся с новыми форматами, которые можно применить в работе молодежной студии, казачьего ансамбля, районных домов культуры.

Мать погибшего в 2022 году ветерана СВО Ирина Гущина из Тамбова приехала на программу со своим уже практически готовым проектом - книгой о сыне Дмитрии.

- Его последнее сообщение в сохранившемся телефоне было такое: «Вернусь - начну писать книгу». Там же, в заметках, была и часть его стихов и прозы. Он не афишировал, что пишет, поэтому мало кто знал о его творчестве, хотя его позывной был «Куплет». Он писал очень глубокие стихи - о войне, о любви к Родине, о товарищах, о дружбе, о своей кадетской школе. Наш с ним сборник, который я хочу назвать «Последний куплет», практически собран, осталось добавить фотографии и доделать иллюстрации, - поделилась Ирина Петровна.

В планах Ирины Гущиной еще одна книга - о матерях, потерявших своих сыновей и обретших новый смысл жизни в увековечивании памяти своих героев и помощи тем, кто столкнулся с потерей.

Благодаря таким образовательным программам в разных регионах будут появляться новые литературные и музыкальные произведения, театральные постановки и кинопроекты, которые помогут молодым людям глубже понять происходящие в стране события.