Как бросить курить? ИИ против сигарет

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Опросы показывают, что лишь 3–6% людей могут отказаться от сигарет с первой попытки. Остальные либо возвращаются к привычке, либо годами безуспешно ищут рабочий метод.

При этом ситуация действительно пугающая. По данным ВОЗ, в мире курит около 1,2 млрд человек. Ежегодно болезни, связанные с курением, уносят более 7 млн жизней. Традиционные меры — повышение акцизов, запрет рекламы, устрашающие картинки на пачках — оказались эффективны лишь отчасти.

Разберём несколько подходов к достижению этой цели с опорой на исследования и мнения экспертов.

Технологии самоконтроля

Самый доступный и безвредный способ начать борьбу с привычкой — использовать цифровые инструменты. Приложения для отказа от курения работают за счёт визуализации прогресса: вы ставите реалистичную цель (например, «сегодня на три сигареты меньше, чем вчера») и отслеживаете её в телефоне. Программы считают сэкономленные деньги, показывают, как восстанавливаются легкие и сколько дней жизни условно удалось сохранить.

Сегодня существует множество таких сервисов: QuitNow!, Kwit, Quit Tracker, приложение Plonq Meta Smart (приложение работает в связке с устройством) и Smoke Free.*

*Источник: Выбор экспертов / 15 лучших приложений, чтобы бросить курить в 2026 году

Скриншоты из приложения Quit Tracker.

Скриншоты из приложения Plonq Meta Smart.

Почему это работает? Мозг получает дофамин от прогресса — тот самый дофамин, который раньше ассоциировался с курением.

Минусы. Для сильной физической зависимости одних цифр недостаточно. Это инструмент для мотивации, но не для подавления никотиновой ломки.

Никотинзаместительная терапия

Этот способ по праву считается золотым стандартом доказательной медицины. Принцип прост: основной вред от курения связан не с никотином, а с продуктами горения табака — канцерогенами, угарным газом и тысячами других соединений, образующихся при горении табака.

Поэтому в первые недели отказа врачи часто рекомендуют никотинзаместительную терапию: пластыри, жевательные резинки, леденцы или спреи. Среди наиболее известных средств — Nicorette, Nicotinell, NiQuitin и другие препараты, зарегистрированные для помощи при отказе от курения.

Существуют и альтернативные бездымные продукты, например жевательный табак в паучах (STELS, VELO, ZYN и другие). Они также позволяют отказаться от контакта с продуктами горения, однако не избавляют от никотиновой зависимости, поскольку содержат табак. Рассматривать их как способ полностью бросить курить нельзя, хотя некоторые взрослые пользователи выбирают их как менее вредную альтернативу сигаретам.

Эффективность. Выше, чем попытки бросить только за счёт силы воли, но далеко не 100%.

Электронные сигареты

Врач и телеведущий Александр Мясников называет электронные сигареты одним из самых эффективных инструментов борьбы с курением для взрослых курильщиков, которые не могут отказаться от никотина другими способами. Его логика проста: такие устройства позволяют отказаться от процесса горения и сохранить привычный ритуал, который часто оказывается не менее важным, чем сам никотин.

Именно поэтому на рынке существует множество брендов, работающих в этой категории: как и мастодонты рынка, например, HQD, так и относительно новые и более технологичные бренды — Plonq, ROQY и другие. Все они позволяют уйти от табачного дыма, однако не делают потребление никотина безвредным.

Важный нюанс. За последние годы отношение специалистов к электронным сигаретам стало значительно осторожнее. Если раньше электронные устройства рассматривались как один из наиболее перспективных инструментов снижения вреда, сегодня большинство экспертов сходятся в одном: полностью безопасными электронные системы доставки никотина не являются.

Сам Александр Мясников неоднократно подчеркивал, что электронные сигареты следует рассматривать как переходный этап, а не как пожизненную замену обычным сигаретам.

Когнитивная работа

Самый сложный, но и самый чистый путь. Это скорее философия, чем конкретный метод, но она меняет подход к проблеме. При этом данный метод требует не только силы воли, но и глубокой перестройки поведенческих паттернов. Нужно учиться распознавать триггеры (стресс, кофе, алкоголь, общение с курящими коллегами) и заменять ритуал на что-то другое.

Стратегии. Дыхательные упражнения, спорт, психотерапия, когнитивно-поведенческая терапия.

Статистика. С первого раза получается у единиц. Зато если получилось, вы больше не зависите ни от пластыря, ни от вейпа, ни от чего бы то ни было.

Искусственный интеллект

Да-да, ИИ добрался и до решения проблем с курением.

Сегодня существуют устройства, которые объединяют принципы когнитивно-поведенческой терапии и ИИ. Пользователь ставит цель на электронной устройстве, отслеживает прогресс и постепенно сокращает количество никотина, сохраняя привычный ритуал.

По такому принципу работает, например, Plonq Meta Smart — устройство, которое полностью спроектировано российскими специалистами и уже сейчас активно выходит на зарубежные рынки. Встроенный ИИ помогает ставить цели на устройстве, показывает статистику и подсказывает, когда очередную затяжку стоит пропустить.

Важно отметить, что вейп-устройства с ИИ отличаются также от своих аналогов большим сенсорным экраном — он помогает следить за своей привычкой в моменте и видеть все важнейшие показатели.

Скриншоты из приложения Plonq Meta Smart.

Минусы. Искусственный интеллект остаётся инструментом поддержки. Он помогает менять привычки, но не заменяет консультацию врача и методы доказательной медицины при выраженной никотиновой зависимости.

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Какой способ бросить курить выбрать, зависит от стажа этой вредной привычки, силы зависимости и личных предпочтений. Но общая логика выглядит так: если не получается бросить сразу — снижайте вред. Если снижаете вред — не задерживайтесь на этом этапе дольше, чем необходимо. Идеальный сценарий — отсутствие никотина в любой форме, но путь к нему у каждого свой.