Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 7 июля:
1. Новости с передовой: ВСУ потеряли 811 дронов
2. Немцы требуют вызвать киевского главаря для признаний о «Северном потоке».
3. Зеленский в Киеве пытается охранять лишь военные объекты
4. Поляки боятся рассекречивать военную помощь бандеровцам
5. Наемники бегут с Харьковской земли
6. В Константиновке осталось около тысячи мирных
7. Украинский агент на Урале рассылал бомбы ветеранам СВО
8. В незалежной десятки поездов нажали на стоп-кран.
Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.
Бойцы «Севера» выбили из рядов ВСУ до 195 боевиков. Поражены танк и американская бронемашина HMMWV.
Подразделения «Запада» нанесли противнику такой урон: более 200 человек, семь бронемашин и 15 автомобилей.
«Южная» группировка войск уничтожила 165 националистов. Подбиты три бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии.
На счету «Центра» - до 310 военнослужащих. Сожжены четыре автомобиля и пять станций радиоэлектронной борьбы.
«Восток» вывел из строя более 455 солдат врага. А также пять бронемашин и девять автомобилей.
Бойцы «Днепра» упокоили до 55 боевиков. Разбиты восемь автомобилей и три станции РЭБ.
Силы ПВО сбили девять управляемых авиабомб и 811 дронов.
Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.
Фото: REUTERS.
Сара Вагенкнехт хочет выпотрошить Владимира Зеленского. Основатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) требует вызвать украинского лидера в ФРГ. Причина - разъяснения в рамках расследования подрывов «Северных потоков». По мнению Сары, Вова должен предстать перед ландтагом Мекленбурга–Передней Померании. Это федеральная земля, где реализовывался этот энергопроект. Вагенкнехт заявила: «Нам нужно разъяснение: было ли это военное преступление одобрено украинским руководством? Если да, то как объяснить немецким налогоплательщикам, что именно этим людям продолжают перечислять миллиарды евро из налоговых средств?». Да вот так и продолжают...
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил, для чего система ПВО в Киеве нужна Владимиру Зеленскому. Мирошник утверждает: только для прикрытия военных складов, но не для защиты гражданских. Людей, живущих рядом с такими складами и заводами по производству БПЛА, украинский фюрер использует как «живой щит». По словам посла, руководство незалежной превратило столицу в место средоточения военных заводов и хранения снарядов, ракет и дронов. Что имеем — не храним, потерявши — плачем.
Пресс-секретарь президента Польши Кароля Навроцкого, Рафал Лескевич, не оценил порыв правительства рассекретить данные о помощи незалежной. Его цитирует Polsat News: «Это непубличная информация. Ее не следует обнародовать…». Он утверждает, что вопрос был поднят только для того, чтобы общественность обсуждала, сколько и какую помощь Польша оказала Украине с 2022 года — и отвлеклась от внутренних проблем страны. Представитель Навроцкого назвал позицию министра обороны Владислава Косиняк-Камыша «крайне безответственной». А министр всего-то рассказал, что Киеву отправили ракеты для ЗРК Patriot, которые нужны были самой Польше. Вы их кормите, а они вас режут.
Фото: Кадр видео.
Легионеры из состава ВСУ сбежали из Петро-Ивановки в Харьковской области. Группа испаноязычных наемников отказалась выполнять поставленную задачу и «убыла вглубь украинской территории». Накануне командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко признал,что наибольший процент случаев самовольного оставления военной части, в том числе среди легионеров, фиксируется в пунктах дислокации солдат ВСУ в прифронтовых районах. А он полагал, что в этих районах боевики словно в санаториях?
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в освобождённой Константиновке остается более тысячи мирных жителей. Его слова приводит ИС «Вести». Сейчас людей выводят из города в пункты временного содержания. Главное, чтобы временное не стало постоянным.
ЦОС ФСБ России сообщил: уголовное дело по статье о госизмене завели на агента украинских спецслужб, который на Урале рассылал бомбы участникам СВО. В сообщении говорится: «Следственным отделом УФСБ по Челябинской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт), ст. 275 (государственная измена) УК России». Этот почтальон не будет звонить дважды.
Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») сообщила, что в понедельник более восьми десятков поездов в незалежной в течении дня шли с задержкой до 8 часов. Поезд по маршруту Львов-Запорожье задерживался более чем на 8 часов. С такой же задержкой двигались составы Днепропетровск-Львов, Днепропетровск-Ивано-Франковск и Запорожье-Киев. Зачем уезжать из Запорожье на запад — понятно, а вот к чему упоротым ехать сейчас в Запорожье? Оттуда ведь вот-вот начнется эвакуация.
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