Мошенники, наркотики, коррупция, терроризм. Росфинмониторинг выпустил годовой отчет и назвал ключевые угрозы

В 2025 году Росфинмониторинг провел антикоррупционные проверки в отношении 106 тысяч лиц, по их результатам возбуждено около 600 уголовных дел. Фото: Мила СТРИЖ. Перейти в Фотобанк КП

ОБНАЛ, ОТМЫВКА, ПИРАМИДЫ

Транснациональная мошеннические группировки, хищение бюджетных средств и коррупция, незаконный оборот наркотиков, а также деятельность международных террористических организаций и вооруженных формирований — вот главные угрозы, с которыми столкнулись органы финансового контроля России. Об этом говорится в годовом отчете Росфинмониторинга за 2025 год.

Ведомство провело 4,3 тысяч финансовых расследований в кредитно-финансовой сфере, по ним проходило более 100 тысяч организаций и физлиц. По этим материалам было возбуждено 1,4 тысячи уголовных дел, вынесено 139 обвинительных приговоров. Одних только штрафов и возмещения ущерба — на 242 млрд рублей.

Ликвидировано 7 теневых площадок по обналичиванию и отмывке. Установлены более 40 их организаторов, свыше 530 заказчиков и 2,2 тыс. технических участников. Вот одна из ходовых схем. Финансы поступают на подконтрольные организаторам счета и по фиктивным договорам подряда обналичиваются через фирмы-однодневки. Как будто плата за работы или услуги, а на самом деле — нелегальная банковская деятельность.

По-прежнему актуальны финансовые пирамиды. На основе материалов Росфинмониторинга против их «строителей» было возбуждено 50 уголовных дел. Объем легализации преступных доходов составил 2,7 млрд рублей, деньги вкладывались в элитную недвижимость и автомобили. Сейчас значительная часть этого имущества арестована.

Одна из выявленных пирамид действовала с 2022 года. Предприниматель и двое его родственников брали деньги у населения под 25% годовых. За несколько лет обманули более 200 человек на 600 млн рублей, отмечается в отчете. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное группой в особо крупном размере).

ФИКТИВНЫЙ МЕДОСМОТР

Особо лакомым куском для махинаторов традиционно считались бюджетные деньги. Прибыли огромные, а затраты — откат вовлеченному в схему чиновнику, и почти никакого риска. Однако с каждым годом украсть государственную копеечку становится труднее.

В 2025 году Росфинмониторинг провел антикоррупционные проверки в отношении 106 тысяч лиц, по их результатам возбуждено около 600 уголовных дел. На основе этих материалов Генпрокуратура РФ подготовила иски об обращении в доход государства на 2 трлн руб имущества и денежных средств, полученных коррупционным путем, говорится в отчете.

В рамках контроля за расходованием бюджетных средств в надзорные и правоохранительные органы направлено более 14 тысяч материалов в отношении более 240 тысяч юрлиц. Усилиями Росфинмониторинга федеральному бюджету возмещен ущерб более чем на 60 млрд рублей, предотвращено хищений свыше чем на 25 млрд рублей, возбуждено более 1,5 тысяч уголовных дел.

Вот один из примеров коррупционной схемы. Руководящий сотрудник администрации одного из районов Санкт-Петербурга заставлял руководителей образовательных организаций заключать госконтракты на медосмотры своих работников с двумя фирмами, гендиректором в которых был его знакомый. За медосмотры фирмам переводили бюджетные деньги. Но на самом деле осмотры не проводились, а в медкнижки просто вносили ложные сведения. С 2021 по 2023 годы чиновник и его сообщник «заработали» на этом более 50 млн бюджетных рублей.

190 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ГОСОБОРОНЗАКАЗУ

Строгому контролю подверглись и исполнители гособоронзаказа. Было проверено более 9 тысяч контрактов на общую сумму около 14 трлн рублей. В правоохранительные и надзорные органы направлено свыше 2,3 тысячи материалов в отношении 60 тысяч исполнителей. По результатам проверок возбуждено более 190 уголовных и 100 административных дел. Сохранено от возможного хищения свыше 12 млрд рублей, возмещено в федеральный бюджет более 2,6 млрд рублей, говорится в отчете Росфинмониторинга.

Еще одно направление контроля - нацпроекты. Были проведены проверки в отношении более 40 тыс. контрактов на общую сумму свыше 5,8 трлн рублей. Возбуждено 450 уголовных дел, ущерб по которым превысил 18 млрд рублей. Вот одно из них. Руководитель агрофирмы в Кабардино-Балкарии с 2020 по 2023 годы несколько раз запрашивал у властей субсидии на развитие молочного производства. В итоге получил от государства 71 млн рублей, которые благополучно присвоил.

Росфинмониторинг опубликовал отчет о деятельности за 2025 год. Фото: REUTERS.

НАРКОДИЛЕРОВ РАСКРЫЛИ ЧЕРЕЗ «ПРОЗРАЧНЫЙ БЛОКЧЕЙН»

Чаще всего наркотики сейчас продают через интернет с указанием тайников-закладок. Покупатели перечисляют деньги на банковские карты, выпущенные на третьих лиц (дропов), или сразу на криптокошельки. Аккумулируются доходы, как правило, именно в криптовалюте. Затем «крипту» через действующие по всему миру сети криптообменников переводят в нужную валюту, снова раскидывают по дроперским картам, дропы обналичивают деньги и заносят «нал» бригадиру.

Считается, что криптовалюту невозможно отследить. Это не так. В 2025 г. усилиями Росфинмониторинга и МВД России была выявлена крупная банда торговцев синтетическими наркотиками, орудовавшая с 2018 года в нескольких регионах России. Драгдилеры легализовали через криптокошельки более 10 млрд рублей. Раскрыли их с помощью сервиса Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн». Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).

Всего же в 2025 г. было проведено более 2,8 тысяч финансовых расследований по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков, по материалам Росфинмониторинга возбуждено более 260 уголовных дел. С использованием сервиса «Прозрачный блокчейн» было проведено порядка 120 расследований, в том числе, по случаям использования криптовалюты для сокрытия финансовых следов преступлений. Возбуждено 50 уголовных дел.

Для справки. Разработанный в Росфинмониторинге сервис «Прозрачный блокчейн», использующий в своей работе искусственный интеллект, - это настоящий ловец криптодилеров. Одна из его задач, например, - определить, кому конкретно принадлежит анонимный криптокошелек.

ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ТЕРРОРИСТОВ

Более 4 тысяч физлиц и около 200 организаций включено в 2025 г. в Перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, говорится в отчете. У фигурантов списка заморожено активов почти на 600 млн рублей. А всего в этом перечне по состоянию на 31 декабря 2025 г.19,5 тыс физлиц и примерно 820 организаций.

БАНКИ ОТСЛЕЖИВАЮТ ДРОПЕРОВ

Успехи в противодействии финансовым нарушениям были бы невозможны без широкого общественного контроля за подозрительными денежными операциями. В докладе Росфинмониторинга отмечается повышение качества информационного потока — поступающих в ведомство сведений о подозрительных операциях.

Количество организаций, сообщающих в Росфинмониторинг о попытках мошенничества значительно увеличилось Так, число банков, информирующих, например, об операциях дропов выросло за 2025 год на 20%, а сигналов о нарушениях стало почти в три раза больше! В полтора раза чаще банки стали сообщать о подозрительных операциях, связанных с оборотом криптовалюты. Активнее стали сотрудничать с органами финконтроля и другие структуры, через которые проходят крупные деньги, нередко в наличных - казино, риелторы, адвокаты, нотариусы, лизинговые компании.

Благодаря такой активности удалось не допустить в теневой оборот более 400 млрд. рублей, отмечается в отчете Росфинмониторинга.

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