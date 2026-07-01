От Белого месяца до Древа жизни

Журавль - герой многих сказок вепсов. Фото: Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области.

2026 год объявлен в нашей стране Годом единства народов России. А что может быть лучше для знакомства с богатейшей культурой, древними традициями и аутентичной кухней разных народов, живущих в Российской Федерации, чем национальные праздники?

«Комсомольская правда» составила путеводитель по самым ярким и интересным из них. Хотите - собирайтесь в вояж прямо сейчас, в разгар лета. Или планируйте путешествия на зиму.

Элон Пу - праздник вепсов

Куда ехать: в Ленинградскую область, Республику Карелия и Вологодскую область.

Уже как минимум тысячу лет на северо-западе России, между Онежским, Ладожским и Белым озерами живут вепсы - финно-угорский народ, сохраняющий свои традиции, язык и ремесла. В селе Винницы в Ленинградской области расположен Вепсский центр фольклора. В деревне Чикозеро (тоже Ленинградская область) растет удивительная «заветная ель» - огромное дерево с десятками стволов. Она считается священной и, говорят, может помочь в исполнении желаний.

В Карелии, в селе Шёлтозеро на берегу Онежского озера путешественников с песнями и калитками (открытыми пирожками с разными начинками - от картофеля и творога до северных ягод) встречают в историко-этнографическом музее вепсской культуры. В гостях у вепсов надо отведать калакурник - рыбный пирог, в котором обычно сочетают несколько сортов рыбы (это могут быть сиг, окунь, щука, лещ).

Праздник Elon Pu, или Древо жизни, отмечают в середине июня во всех регионах, где живут вепсы. Ярче всего, пожалуй, в Винницах Подпорожского района Ленинградской области. Вепсы из других деревень привозят свои продукты и изделия из бересты, шерсти и войлока. Туркомпании организуют однодневные поездки из Санкт-Петербурга в Винницы в самый сезон белых ночей.

Год назад во время праздника здесь появился новый арт-объект Kurgiden pajo - «Журавлиная песня». Журавль - герой многих вепсских сказок. На площадке Mahtamei da opendamei! («Умеем и научим!») мастера показывают свои таланты и проводят уроки.

С видом на реку Оять можно отведать ухи или самим половить рыбу. Детей ждут спектакли театра кукол Peiveine. Местные жители проведут экскурсии по Винницам и вепсским курганам. И непременно будут костер, хоровод и украшенные колокольчиками деревья.

Сагаалган, он же Цаган Сар и Шагаа

В буддийских храмах во время Сагаалгана проходят праздничные службы. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ/АГН Москва.

Куда ехать, чтобы стать участником праздника: в Калмыкию, Тыву, Бурятию, Иркутскую область, Забайкалье и Республику Алтай. А можно и в Санкт-Петербург, где в буддийском храме Дацан Гунзэчойнэй также празднуют Сагаалган.

Каждый год дата разная, ее вычисляют по астрологическим таблицам, и она приходится на первый день первого весеннего месяца по лунному календарю. В 2027 году - 7 февраля, уже можно планировать зимний вояж. Празднование Сагаалгана можно совместить с поездкой на Байкал, где в конце зимы как раз идеальные условия для того, чтобы любоваться прозрачным льдом самого глубокого озера в мире.

Сагаалган, или Белый месяц, - праздник начала года у буддийских народов Сибири и Монголии. Но связан он не только с буддизмом, но и с более древними традициями. А потому сочетает домашние обряды и торжества в храмах. А сейчас еще и масштабные культурные мероприятия. Праздник остается по-настоящему народным и стал очень популярным в том числе и у тех, кто буддизм не исповедует. В прошлом году, например, во время Сагаалгана прошел фестиваль «Байкальская открытка»: три тысячи человек создавали открытки из снега на льду озера. Украсили рисунками 11 тысяч квадратных метров!

За три дня до Сагаалгана в буддийских храмах (дацанах, хуралах) проводят обряд Дугжууба для очищения от несчастий, грехов и плохой кармы и молебен в честь десяти божеств - защитников учения Будды. Особо чтят богиню Балдан Лхамо и ей посвящают особую службу в ночь перед Сагаалганом, она длится до 6 утра. Считается, что она в это время находится на Земле и, если не спать и попросить о помощи в сложных задачах, услышит и поможет. Туристов в буддийские храмы пускают. Важно, конечно, относиться с уважением к традициям, включая одежду (прикрытые плечи и колени, что зимой соблюсти несложно) и возможный запрет на фотосъемку.

Первый день Белого месяца проводят в кругу семьи, со второго ходят в гости и устраивают пышные застолья с песнями и играми. В главной роли на столе так называемая белая еда, то есть молочные продукты и мясо. Например, отварная баранья голова, буузы или ормэ (сушеные молочные пенки). Наверняка будет и пирог шиниин идее с нечетным количеством слоев. И традиционный хоровод ёхор. Дед Мороз тоже есть, его зовут Сагаан Убугун, то есть Белый Старец. И так гуляют две недели.

В буддийских храмах проводят Сагаалганский хурал (службу) Монлам Ченмо. На крышах домов и деревьях увидите много флажков. Это Хий Морин («конь ветров»), флажки освящают в храмах, чтобы ветер донес до божеств пожелания здоровья и счастья всему миру, а также просьбы об исполнении ваших желаний.

Международный день саамов и саамские игры

На Кольский полуостров едут и за северным сиянием, и за национальным колоритом саамов. Фото: Дмитрий ДУБОВ.

Куда ехать: в Мурманскую область.

Саамы - коренной северный народ, живут на территории нескольких стран. В том числе и в России, на Кольском полуострове (согласно Всероссийской переписи населения, саамов в российском Заполярье 1363 человека).

- Саамская культура - неотъемлемая часть общего культурного достояния России; саамский язык, обычаи и традиции обогащают облик Мурманской области и формируют уникальную самобытность региона. Традиции предков живут в веках, а единство российской нации с каждым годом становится только крепче! - уверен губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Поддержка и развитие саамской культуры, языка, традиционного образа жизни - часть народной программы «На Севере - жить!», с 2019 по 2025 год на эти задачи правительством региона выделено 138 миллионов рублей.

И как же без праздников? Главный - Международный день саамов, который отмечается 6 февраля уже более ста лет. А еще на Кольском полуострове проходят зимние и летние саамские игры. Зимние проводятся также в феврале, их центр - населенный пункт Ёнский на берегу озера Сейто. Здесь участников, среди которых обычно много туристов, ждут концерты фольклорной музыки, ярмарка, состязания по бегу на лыжах и снегоступах, прыжкам через нарты и метанию аркана. Если повезет, все это украсит северное сияние.

Если едете на Кольский полуостров летом, в период полярного дня, обратите внимание на летние саамские игры на берегу Ловозера. Соревноваться будут в метании копья и камня, гребле и беге с палкой по тундре. Женщины сыграют в саамский футбол с мячом из оленьей шкуры (да, у саамов это женская игра!). Гостей пригласят на дегустацию национальных блюд. И, конечно, угостят травяным чаем пакула с чагой, брусничным листом и можжевельником, ухой из семги или густой похлебкой из оленины.

Акатуй - свадьба земли и плуга

Празднование Всечувашского Акатуя 6 июля в Москве станет одним из масштабных событий «Яркого лета Чувашии». Фото: пресс-служба главы Чувашской Республики.

Куда ехать: в Чувашию в первую очередь, а также в Ульяновскую область, Татарстан, Башкирию.

Акатуй - народный праздник, который в старину посвящали окончанию весенней посевной. Другие его названия - сухатуй, сапантуй и сапан. Все они этимологически связаны с пахотой и плугом, с одной стороны, и торжеством и свадьбой - с другой. По сути, это праздник почитания солнца и природы.

Что можно увидеть в Чувашии, если приедете туда в конце июня? Людей в красивых национальных костюмах. У женщин это платок сурпан, белая рубаха кепе, фартук саппун, а у мужчин - тоже белая рубаха, штаны йем, сапоги ата и шляпа калпак. Танцы, песни и, конечно, чувашские блюда хуплу (пироги с картофелем и мясом), суп шурпа, хуран кукли (вареники с творогом) и сара, колбасы ширтан и тултармаш, а еще медовое вино сим-пыл и вино из березового сока эрех. На ярмарках продают украшения в национальном стиле. Еще будет возможность поболеть за атлетов, состязающихся в борьбе на поясах - кӗрешӳ.

В Чебоксарах в честь Акатуя устраивают грандиозный концерт с участием Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца, Чувашской академической симфонической капеллы, Чувашского театра юного зрителя имени Сеспеля.

- Акатуй - это живая душа нашего народа, воспевающая священный союз земледельца и родной земли. В этом празднике и благодарность за честный труд, и надежда на щедрый урожай, и глубокий смысл древнего обряда «свадьба плуга и земли». Сегодня его отмечают в каждом муниципальном округе. Для каждого из нас это повод вернуться к истокам, услышать родную речь и почувствовать неразрывную связь с предками в едином хороводе. Мы празднуем широко и от души: в азарте борьбы кӗрешӳ, в многоголосье чувашских песен, в тонком узоре вышивки и в мастерстве народных умельцев, - рассказал «Комсомольской правде» глава Чувашской Республики Олег Николаев. - Празднование Акатуя давно вышло далеко за пределы республики, объединяя чувашей по всей России. Показательно, что Всечувашский Акатуй в самом сердце России - Москве несколько лет подряд собирал десятки тысяч гостей самых разных национальностей, которых искренне вдохновляют наши культура, музыка и кухня. Сохраняя эти традиции, мы укрепляем единство не только чувашского народа, но и всей нашей великой многонациональной страны. Именно в этом наша сила.

Ысыах

Тысячи людей встречают восход солнца, подняв руки вверх, чтобы напитаться силой. Фото: Андрей СОРОКИН.

Куда ехать: Республика Саха (Якутия).

Праздник Ысыах (его название идет от слов «окропить», «обрызгать») - главный для якутов. Связан он с культом плодородия северных народов. После долгой суровой зимы наступает лето, природа расцветает, кобылицы дают молоко - и к людям тоже приходит изобилие.

По преданиям, праздник создал прародитель всех якутов Эллэй Боотур, помолившись на сопке Чочур-Муран языческим якутским богам. Из исторических источников Ысыах известен как минимум с XVII века.

Недалеко от Якутска, в местности Ус Хатын, в конце июня (даты каждый год разные, но всегда близко к летнему солнцестоянию) празднуют Ысыах Туймаады, туристам проще попасть именно сюда. А в улусах (районах) республики - немного другой вариант, Ысыах Олонхо, он посвящен национальному эпосу Олонхо, входящему в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Торжества устраивают на большой поляне. В центре - резной деревянный столб сэргэ с гирляндой и круг из берез, обвязанных веревкой из конского волоса, который считается оберегом от злых духов. Тут же кожаная бочка с кумысом (сирисит) и резные деревянные кубки - чороны, из которых пьют кумыс. Это одна из главных традиций Ысыаха, кумыс считается особым напитком, символом илгэ - «белой благодати» и изобилия, в нем, по легендам, разлита душа всех нерожденных людей, лошадей и коров.

Начинается праздник с ритуала благословения алгыс - зажигают священный огонь, окропляют кумысом пламя и землю, просят богов о благополучии. Очень важный момент - восход солнца в первый день Ысыаха. Его нельзя пропустить, это символ начала нового круга жизни. Солнце встречают, подняв руки ладонями вверх, чтобы получить добрую и сильную энергию и очиститься от накопившихся за год проблем. Туркомпании, организующие поездки из Якутска в Ус Хатын, планируют логистику так, чтобы оказаться на месте к рассвету.

Борьба хапсагай - зрелищная кульминация праздника. Фото: Андрей СОРОКИН.

Гуляют широко - со скачками на конях, стрельбой из лука, состязаниями по прыжкам (у якутов в почете прыжки на одной ноге!), перетягиванию палки, перетаскиванию камней и национальной борьбе хапсагай, играми, концертами и угощениями. На ярмарке продают традиционные якутские серебряные украшения (и пройти мимо этой красоты с изящными стерхами, волками и оленями невозможно) и обереги дэйбиир с конским волосом внутри.

Кульминация праздника - хоровод осуохай, в котором танцоры движутся по солнцу и с каждым кругом ускоряют ритм. Все вместе выглядит очень впечатляюще, и Ысыах каждый год привлекает в Якутию множество туристов и фотографов.

В Книге рекордов Гиннесса он тоже отметился - именно на Ысыахе выступил самый большой в мире ансамбль хомусистов (исполнителей на варгане), 1344 музыканта! И больше всего людей одновременно пили кумыс - 11 тысяч человек.