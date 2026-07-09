Абитуриенты-2026 сразу в 12 семьях звезд: На какие специальности подали документы наследники популярных артистов

Анна Пересильд уже звезда современного кинематографа Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году сразу в нескольких семьях звезд абитуриенты. Документы абитуриентами-2026 поданы, во многие престижные вузы идут дополнительные вступительные испытания, в театральных и других творческих вузах — творческие экзамены, собеседования.

Сайт KP.RU составил список абитуриентов из семей звезд — на какие специальности поступают дети артистов.

ДИЗАЙНЕРЫ

Дочь актера Николая Добрынина Нина поступает на дизайнера в Российский государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова. Дочь певицы Леси Ярославской Елизавета также выбрала этот вуз и специальность.

АКТРИСЫ

Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя поступает на актрису. Анна Пересильд уже звезда современного кинематографа: много снимается в кино и сериалах, участвует в рекламных компаниях, поет с Ваней Дмитриенко и сама. Активно ведет социальные сети, и светскую жизнь. «Буду учиться на актрису. Буду пробовать везде — в ГИТИС, МХАТ, Щуку, Щепку...» — перечисляла абитуриентка, общаясь в соцсетях. Как известно, ее главная цель — ГИТИС. Она уже прошла несколько туров в Государственный институт театрального искусства, в мастерскую к художественному руководителю Московского драматического театра им. Ермоловой Олегу Меньшикову.

Дочь музыканта, предпринимателя Сергея Жукова («Руки Вверх!») и Регины Бурд — Ника Жукова тоже поступает сразу в несколько театральных вузов, на актерское мастерство. У девочки в «копилке» уже несколько кинематографических наград, она активно снимается в кино, сериалах, поет.

Ника Жукова с отцом Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актрисой планирует стать и младшая дочь певца Сосо Павлиашвили — Сандра закончила школу с театральным уклоном.

ПЕРЕВОДЧИК

Дочь артиста Олега Верещагина завершила учебу в московской школе №1415 с золотой медалью. Полина Верещагина отличница, и результаты по ЕГЭ у нее отличные: русский язык — 100 баллов, литература — 100, английский язык — 92. Полина — победитель олимпиады РУДН по английскому языку среди школьников в 2025/2026 учебном году. Это достижение будет защитано как дополнительный балл — плюс к проходному. Девочка поступает на филологический факультет, на лингвистику.

Полина Верещагина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

ВРАЧ

Дочь певицы Кати Лель решила стать врачом-стоматологом после окончания химико-биологического факультете столичного лицея. Эмилия поступает в «третий мед» — Российский университет медицины, и в «первый мед» — Первый московский государственный медицинский университет им. Сеченова .

Дочь певицы Кати Лель решила стать врачом-стоматологом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

ПРОГРАММИСТЫ

Сын блогера Марии Головинской и футболиста Павла Погребняка — Павел Погребняк, а также сын актеров Екатерины Климовой и Игоря Петренко — Корней Петренко выбрали специальности в IT сфере. Мальчики подали документы сразу в несколько университетов и институтов.

ЮРИСТЫ

Сын певицы Ксении Новиковой Мирон подал документы на юридический факультет в Российский экономический университет им. Плеханова. Дочь актрисы Ксении Алферовой абитуриентка Евдокия Бероева тоже поступает на юридический факультет.

ПРОДЮСЕР

Дочь музыканта Дениса Майданова сама уже пишет музыку, выступает. Влада Майданова после окончания школы поступает на специальность — продюсер кино и телевидения.

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