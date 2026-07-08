Певица MARGO рассказала о планах сыграть главную роль в кино и любви к электронной музыке: «У нее особые вибрации»

Певица MARGO рассказала о желании сыграть главную роль в кино. Фото: Личный архив героя публикации.

Певица MARGO в разговоре с KP.RU рассказала, почему решила лично поздравить поклонника с выпускным, чем ее привлекает электронная музыка и почему в будущем она хочет попробовать себя в большой актерской работе.

В последнее время артисты все чаще устраивают неожиданные встречи с поклонниками: приезжают на свадьбы, выпускные и другие важные события. MARGO призналась, что ее участие в таком сюрпризе получилось совершенно случайным. По словам исполнительницы, ей написала мама одного из поклонников и рассказала, что ее сын заканчивает школу и был бы счастлив увидеть любимую артистку в такой важный день.

MARGO Фото: Личный архив героя публикации.

«Я тоже поучаствовала в этом прекрасном тренде. Если честно, я даже не знала, что сейчас так делают многие артисты, у меня это получилось совершенно спонтанно. Моему ассистенту написала мама моего поклонника и рассказала, что у него выпускной. Она сказала, что он был бы безумно счастлив, если бы я приехала и поздравила его лично. И я сразу подумала: почему бы и нет? Почему бы не порадовать человека, который поддерживает меня, приходит на концерты и искренне любит мое творчество, в такой важный и крутой день, как школьный выпускной? Мне кажется, такие моменты потом запоминаются на всю жизнь», — рассказала MARGO.

Певица не спешит расширять свою карьеру в сторону диджейских выступлений, как это делают многие популярные артисты. Например, Слава Копейкин, Слава Мэрлоу, Аня Пересильд, Артем Кошман и другие. MARGO призналась, что электронная музыка ей действительно близка. Сейчас большую часть времени артистка посвящает собственным проектам, а свободные часы старается отдавать любимым занятиям.

MARGO призналась, что электронная музыка ей действительно близка. Фото: Личный архив героя публикации.

«У меня и без того очень активная жизнь артиста, я работаю практически круглые сутки, и выходных у меня почти не бывает. А если они вдруг появляются, я стараюсь посвящать их своим хобби. Например, я много занимаюсь танцами, а еще стендовой стрельбой. Сейчас, кстати, я готовлюсь к соревнованиям и поеду на чемпионат мира по стендовой стрельбе. Так что до диджеинга у меня пока просто физически не дошли ни руки, ни ноги», — объяснила певица.

Однако одной музыкой интересы MARGO не ограничиваются. Исполнительница призналась, что давно задумывается о новой профессии и уже получила первый опыт в этой сфере.

«Вообще мне еще очень интересна актерская профессия. Скоро у меня будут съемки в одном фильме, пока это небольшая роль, но в будущем я с удовольствием попробовала бы себя уже в большой, серьезной актерской работе. В театре я уже играла и, если честно, поняла, что это не совсем мое. А вот в кино мне было бы очень интересно раскрыться, возможно, даже в главной роли», — поделилась MARGO.

По словам артистки, сначала она хочет изучить возможности кино, а уже потом, возможно, вернуться к идее работы с клубной музыкой. При этом электронное направление ей становится все ближе.

По словам артистки, сначала она хочет изучить возможности кино, а уже потом, возможно, вернуться к идее работы с клубной музыкой. Фото: Личный архив героя публикации.

«Электронную музыку я действительно люблю. Особенно в последнее время стала ее по-настоящему чувствовать и понимать. У нее очень интересная энергия, особые вибрации. Если под такую музыку танцевать, прочувствовать ритм, буквально «заземляться» через движение, то это очень классно расслабляет тело и дает мощный заряд», — отметила певица в разговоре с корреспондентом KP.RU.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я сказала «Да!»: звезда «Камеди» Катя Шкуро показала кольцо с бриллиантом, но пока не раскрывает личность будущего мужа

«Вы не заберете у меня самое важное»: Ида Галич жестко ответила на скандал вокруг своей свадьбы