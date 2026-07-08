Трамп на встрече с Зеленским заявил, что желает принудить Россию к миру. Фото: REUTERS.

140 миллиардов евро на оружие для Киева, заявления о «скором мире» на Украине, лицензия вместо ракет, дрожащий Зеленский, и самоуверенный Трамп, почти прямо заявивший, что силой можно принудить Россию к миру.

Саммит НАТО в Анкаре завершен. Его итоги развеивают последние иллюзии тех, кто ждал от США реальной помощи в мирном урегулировании. Впрочем, надежды Украины и Европы «перетащить» хозяина Белого дома на свою сторону тоже провалились.

KP.RU подводит неприятные, но ожидаемые итоги слета Североатлантического альянса, объясняет, какую позицию заняли США, и что означают заявления Трампа о «скором мире на Украине».

Саммит НАТО в Анкаре завершен. Фото: REUTERS.

Итоги саммита НАТО в Турции:

70 миллиардов для Украины и Россия снова угроза

Второй и заключительный день саммита НАТО в Анкаре начался с закрытой сессии глав государств, входящих в Североатлантический альянс. Западная пресса пребывала в упадническом настроении: мол, Трамп приехал в плохом настроении, немедленно отругал союзников за отказ поддерживать США в конфликте с Ираном, да еще и про Гренландию вспомнил…

В общем – караул, спасайся кто может.

Естественно, журналисты больше нагоняли туман, чем прогнозировали реальность. Решения саммита заверяются до его начала, и от настроения президента США уже принятые им решения зависят…разве что в очень малой степени.

Трамп – прежде всего политик, и политик, как подчеркивал Владимир Путин, опытный.

Главной интригой встречи было другое: как США и Европа «поделят» украинский пирог. Ведь Евросоюз явно претендует на создание своей военной инфраструктуры, заводов и фабрик, которые будут производить оружие для Украины. А Трамп, естественно, хочет, чтобы союзники закупали «лучшие в мире» вооружения у Пентагона и американского военпрома.

А тут еще и Зеленский захотел «кусочек» пирога – право производить перехватчики для ПВО Patriot на Украине.

Но раздел этого пирога произошел за закрытыми дверьми. Выйдя, главы стран подписали декларацию по итогам саммита, закрепляющий только размер главного блюда – 140 миллиардов евро

Итак, в декларации закреплено:

1. НАТО выделит Украине в 2026 году 70 миллиардов евро. В 2027 году на вооружения для Киева должно быть потрачено «не меньше».

2. Россия представляет «долгосрочную угрозу» Североатлантическому альянсу. Интересно, что еще в декабре 2025 года в новой стратегии национальной безопасности США, Вашингтон отказался называть Москву угрозой.

3. НАТО заявляет, что Иран не должен обладать ядерным оружием и требуют от исламской республики «уважать свободу сухоходства» в Ормузском проливе. То есть выступают решительно против желания Ирана установить контроль над одной из главных мировых торговых артерий.

НАТО вновь считает Россию своим главным врагом Фото: REUTERS.

Встреча Трампа с Зеленским: обещания мира и резкие заявления

Вторым знаковым для России событием на саммите НАТО стала встреча Трампа с Зеленским. Когда, после переговоров, главы двух государств вышли к журналистам, Зеленский мелко дрожал от возбуждения. Президент США наоборот – был доволен, как кот.

Ему буквально удалось обставить все, как он хотел.

- Путин – непростой персонаж, этот (Трамп небрежно махнул в сторону Зеленского) – тоже непростой. Но за последние несколько недель мы добились серьезного прогресса, - в своем любимом стиле начал хозяин Белого дома.

О каком мире вообще говорит Трамп, когда Киев и Европа идут по пути эскалации? Бьют вглубь России?

- Это эскалация, да, - кивнул президент США на вопрос украинской журналистке об ударах. – Но эта эскалация может помочь положить конец конфликту.

Многие российские СМИ пишут, что тут же Госсекретарь Марко Рубио добавил: «Мы будем помогать Украине бить глубоко по России, чтобы она закончила войну». К сожалению, коллеги ошибаются – это фейк. Хотя, в сущности, не очень далекий от реальности. Ведь Трамп подтвердил – США продолжат предоставлять Киеву развединформацию. А американский искусственный интеллект Palantir продолжит наводить «стаи» умных дронов на наши объекты.

Встреча Трампа с Зеленским: есть два стула…

- Президент Путин хочет закончить это, - продолжал Дональд Трамп. - Не хочу его (он снова махнул в сторону Зеленского) расстраивать, но всё, что я делал с президентом Путиным, было нормально. Всё было хорошо.

Журналисты обеспокоено взглянули – не сидит ли президент США сразу на двух стульях. А, нет, под ним роскошное черное кожаное кресло.

Трамп продолжал: Вашингтон готов предоставить Киеву гарантии для завершения конфликта. Даже, если придется, «закрыть небо» над Украиной. Но, возможно, всего этого и не понадобится – ведь Россия честный игрок.

- Президент Путин приглашал господина Зеленского в Москву, - напомнил кто-то из присутствующих.

- Не знаю, поехал бы он в Москву (в третий раз Трамп махнул небрежно в сторону киевского лидера). Может быть, и поехал бы. А вы бы поехали в Москву?

- Это сложный вопрос. Над Москвой много украинских беспилотников. Это опасно, - попытался отшутиться комик.

Лучше бы вспомнил, что за Хиросима вчера полдня творилась под Киевом, в городе Вишневое. Там, после российского удара, около 10 часов рвало склад с боеприпасами для ВСУ.

Трамп много рассуждал о конфликте России и Украины Фото: REUTERS.

Встреча Трампа с Зеленским: ракетный вопрос

Впрочем, Зеленский помнит об этом хорошо. Потому что на встрече умолял Трампа дать Киеву больше ракет для ПВО. И, сверху, выдать Киеву лицензию на производство ракет для Patriot.

- Мне не птичка нашептала, что мы дадим им право делать Patriot, мы покажем, как их делать. Тогда вы не сможете жаловаться, что мы даем вам недостаточно - делайте их сами, - довольно заверил Трамп.

И тут же добавил, что производство перехватчиков – дело сложное. Все наладить удастся не сразу. Да и когда именно лицензию передадут не уточнил. В общем – не видать Зеленскому ни куска «пирога», ни дополнительных поставок ракет. Отбивайся как хочешь.

Кстати, во время последнего российского удара, по заявлениям самого же Зеленского, Киев сбил 0 из 23 баллистических ракет России.

Вот тебе и милость Трампа. Видимо, «Искандеры» придется закидывать шапками…

В конце президент США заметил: после разговора с Зеленским он собирается позвонить Президенту России.

Вот такой двойственный финал…

Зеленский вновь умолял Трампа дать Киеву больше ракет Фото: REUTERS.

Итоги: что все это значит для мира и войны?

После таких определяющих политических событий чаще всего можно услышать вопрос – что все это значит для перспектив заключения мира? Когда и как, с таким отношением США, может закончится СВО?

Постараемся ответить.

Во время беседы с журналистами Трамп заметил, что «он стал президентом, заключая сделки, торгуясь и делая предложения». И это самая точная характеристика тому, что он делал на саммите НАТО. Торговался и зарабатывал деньги.

- Делил 70 миллиардов евро.

- Когда кончились ракеты-перехватчики для ПВО (точнее их осталось мало, а сами США продолжают бодаться с Ираном), решил выгодно продать Украине лицензию на производство Patriot.

- Прощупывал Зеленского на готовность сделать уступки по мирному соглашению.

И, что бы президент США не говорил об очередном «громадном прогрессе» на пути к миру за последние недели, он прекрасно понимает, как опытный коммерсант, что сделка невозможна. Продавить условия мира, на которые согласна Россия, не дают европейские союзники. Плюс взамен предлагают Вашингтону крупно заработать на боевых действиях. И Трампу ничего не остается, кроме как ждать.

- Иногда, знаете, нужно дать двум детям подраться, чтобы понять, насколько это больно и плохо, - сказал Трамп журналистам.

Именно этим и занимается хозяин Белого дома. Европе явно не удалось – и вряд ли удастся – перетащить его на сторону «партии войны». Потому что одна из главных задач Трампа с начала его президентства - «оттащить» США от конфликта и избежать возможной эскалации и мировой войны. И она выполнена.

Поэтому можно ждать. Россия взяла Константиновку и идет на Краматорск и Славянск. Зеленский обещает разрушить Россию дальнобойными ударами. Когда чаша весов окончательно склонится в сторону Москвы, когда Европа поймет, что из Украины уже нечего выжимать – тогда Трамп и начнет действовать, заняв сторону победителя.

Иначе говоря – все зависит от наших бойцов на передовой.

А пока у Уиткоффа и Кушнера снова появились дела в Иране. И вряд ли они скоро смогут прилететь в Москву…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Поцелую потом, если захочешь»: Трамп после саммита НАТО пообещал Зеленскому мираж

Превратилась ли СВО в войну, о чем в кулуарах поспорили Путин и Зеленский и на какой мир согласна Россия: Дмитрий Песков ответил на вопросы европейских СМИ

Европа сколотила против Москвы ракетный колхоз имени 25-го саммита НАТО: чем ответит Россия