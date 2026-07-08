На полях саммита НАТО в Анкаре Трамп и Зеленский провели пресс-конференцию с «фейковыми новостями». Фото: REUTERS.

ВСТРЕЧА ТРАМПА И ЗЕЛЕНСКОГО НА САММИТЕ НАТО 8 ИЮЛЯ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Трамп рассказал о большом прогрессе в урегулировании на Украине Президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Украины «сложными личностями»

На полях саммита НАТО в Анкаре Трамп и Зеленский провели пресс-конференцию с «фейковыми новостями». Что имел в виду президент США? Просто презрительно назвал в свойственной ему манере ведущие западные СМИ «фейковыми»? Или намекнул, что и сказанное на этой конференции имеет фейковый налет?

«НЕ ХОЧУ РАССТРАИВАТЬ»

Во всяком случае прошедшая пресс-конференция не свидетельствует о том, что оба лидера перевернули мрачные страницы своих взаимоотношений в прошлом и раскрыли новую, радужную.

Зеленский пытался в любом подходящем случае вставить свое словечко, но держался довольно напряженно на фоне вальяжного, как всегда, Трампа. «Все прошло очень хорошо. Все ищут решение. Очень позитивно!», - завершил американец свою шутку про «фейковые новости». Но это заявление не говорит, что он взял чью-то одну сторону в конфликте.

«Я не хочу расстраивать его (Зеленского), но все, что я сделал с президентом Путиным, было нормально, это было хорошо, - заявил Трамп. - Я не думаю, будто что-либо будет нарушено». Как это понимать Зеленскому? Дескать, я тебя сейчас погладил, но ты не слишком облизывайся?

Лидер США чувствовал себя на пресс-конференции уверенно и вальяжно, чего не скажешь о Зеленском Фото: REUTERS.

«ПАТРИОТЫ»? НЕ СЕЙЧАС

Если послушать, о чем говорили Трамп и Зеленский, то однозначного вывода не сделать. Да, американский президент заявил, что удары Украины по российским НПЗ – это «эскалация, которая может помочь закончить» войну.

Но несколько дней назад эту точку зрения европейских покровителей Киева повторили и вице-президент Джей Ди Вэнс, и госсекретарь США Марко Рубио. Можно представить, чтобы Трамп, который сам наносит удары по Ирану, чтобы сделать его «сговорчивее», мыслил в иных координатах?

«Я тебя поцелую… Потом… Если захочешь». Эта формула тоже подходит к тому, что говорил хозяин Белого дома Зеленскому: «Мы собираемся дать тебе лицензию на производство Patriot. Таким образом, он (это уже обращение к присутствующим – Ред.) не сможет жаловаться, что мы не даём ему достаточно. Производи их сам». Произведешь, потом… А ведь вчера Зеленский молил страны НАТО дать ему эти ракеты не потом, а именно сегодня, сейчас!

К слову, чтобы наладить производство ракет «Патриот» в Японии, понадобилось пять лет. С 2024 года строится «лицензионный» завод в Баварии - первые ракеты он выпустит в 2027-м. Более-менее быстро (за полгода-год) Украина сможет собирать «Патриоты» только из готовых импортных комплектующих. А их явно не хватает.

Трамп не дал Зеленскому никаких конкретных обещаний Фото: REUTERS.

УТРОМ ДЕНЬГИ, ВЕЧЕРОМ СТУЛЬЯ

То же самое с другой заветной мечтой Зеленского – чтобы над Украиной НАТО создала бы бесполетную зону. То есть взяла бы под свой полный контроль воздушное пространство страны и сбивала российские воздушные средства. Понятно, что это непосредственное участие в войне.

И вот ответ Трампа журналистам на вопрос об этом: он может принять решение о создании такой зоны над Украиной, если это «будет целесообразно» и поможет завершению конфликта. Но все же надеется, что до этого не дойдет, мирное соглашение будет заключено и так. То есть ему не придется приказывать солнцу всходить на западе. А вот после завершения войны Украина получит все необходимые гарантии безопасности. Деньги, короче, утром, и тогда стулья – вечером.

ДЫМ НАД КИЕВОМ

А разве не подколка вопрос Трампа к Зеленскому: не поехал бы тот в Москву на переговоры с Владимиром Путиным? Профессиональный остряк ответил, что это «было бы сложно» и «опасно», поскольку в Москве «летает много украинских дронов». Раздался даже хохот некоторых недотеп.

Зеленский отшутился на вопрос о приезде на переговоры в Москву Фото: REUTERS.

А в Киеве ничего не летает? Ничего там не взрывается и не горит? Там, должно быть, безопаснее всего? Нарвался, что называется.

Да и вряд ли в Киеве порадуются словам Трампа об Украине: «У нас есть небольшая заинтересованность в этой стране, знаете ли, потому что у нас есть земля в этой стране, где имеются минералы… Я с нетерпением жду возможности воспользоваться этим в подходящий момент». Опять это проклятое «потом».

Трамп пообещал, что сегодня же позвонит Владимиру Путину. Российский лидер, по его словам, «хочет увидеть» урегулирование украинского конфликта.

Так что прошедшая встреча американского президента с Зеленским лишь подтвердила: Трамп пытается удержать в украинском конфликте роль рефери. Сейчас для него это особенно важно – ему, судя по всему, придется еще раз выйти на ринг в Иране в качестве игрока, который не обязательно победит.

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