Наши воины ведут круглосуточную разведку и наносят удар за ударом. Фото: Минобороны РФ.

В Запорожской области ударные БПЛА группировки «Восток» пресекли попытку ВСУ усилить свои подразделения, уничтожив две группы вражеских боевиков на марше.

Получив координаты от войсковой разведки, операторы ударных дронов нанесли точные удары, сорвав логистику противника.

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Подразделения БПС на Южном направлении активно действуют в районе Дружковки и Алексеево-Дружковки, методично уничтожая живую силу ВСУ. FPV-дроны поражают разрозненные группы противника, как в укрытиях, так и при перемещении. Расчеты 77-го мотострелкового полка, 27-го артиллерийского полка и 58-го отдельного батальона спецназа ведут круглосуточную разведку и наносят удар за ударом.

Операторы разведывательных дронов обнаруживают и уничтожают центры управления и площадки взлета противника, прилегающие к Константиновке.

На Добропольском направлении расчетами БПС 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки «Центр» держат под контролем все логистические маршруты ВСУ.

Они регулярно уничтожают роботизированные комплексы противника, что существенно затрудняет его материально-техническое обеспечение.

В том же районе, расчеты БПЛА 14-й артиллерийской бригады группировки «Центр» бьют украинские беспилотники, включая дальнобойный Ан-196 «Лютый», используя специализированные дроны-перехватчики «Молния-ПВО», способные поражать цели на расстоянии до 60 км.

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