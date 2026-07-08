«Будет народным, как отец»: младший сын Валерия Золотухина Иван стал дипломированным актером

Поздравил выпускников художественный руководитель и педагог Театральной школы Владимир Машков Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Актриса Ирина Линдт поделилась трогательными кадрами – её сын Иван Золотухин получает диплом о высшем образовании. На днях он закончил Театральную школу Олега Табакова.

«Будет народным, как отец», - написали друзья Ирины в комментариях. Отец – это Валерий Золотухин.

Вручение дипломов - проходило 6 июля. Поздравил выпускников художественный руководитель и педагог Театральной школы Владимир Машков.

- Сегодня выпускается второй в истории нашего учебного заведения курс, освоивший единственную в мире интегрированную программу среднего общего и высшего образования. Уже сейчас ребята успешно исполняют роли в театрах и снимаются в кино, - сказал на вручении Машков. - Но в нашей профессии не бывает окончательной точки обучения. Артист должен всю жизнь учиться, открывать для себя новое и постоянно развиваться.

Младший сын Валерия Золотухина закончил Театральную школу Олега Табакова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Именно так воспитывал своих учеников мой учитель и основатель нашей Школы Олег Павлович Табаков. Однажды он написал мне такие слова: «Вова, я тебя очень люблю и хочу, чтобы ты развивался интенсивно и полно. И тогда и тебе, и людям будет хорошо!». Эти слова стали для меня важным ориентиром. Поэтому сегодня я с особой радостью объявил выпускникам, в каких театрах они продолжат свой профессиональный путь, где смогут и дальше расти, развиваться и максимально полно реализовать свой талант.

Экзаменационную комиссию в этом году возглавил народный артист РСФСР Станислав Любшин.

- Теперь творите, дерзайте, пробуйте! – напутствовал ребят Станислав Андреевич. - Наблюдать за вами — самое большое счастье.

В какой театр распределили Ивана Золотухина Ирина Линд не рассказывает, но ходили слухи, что Ивана берут в «Современник».

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