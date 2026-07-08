Зеленский у правой ноги Трампа проглотил, что ему сказали: о чем говорит поведение просрочки на саммите НАТО в Турции

Зеленский понимает, что встреча формальная, ничего не решающая. Она больше для общего протокола Фото: REUTERS.

После саммита НАТО в Турции Дональд Трамп дал итоговую пресс-конференцию. Причем, рядом с собой посадил Зеленского. Тот старался держаться бодро, что-то говорил журналистам, пытался шутить. Но его поведение так и не смогло скрыть недовольства тем, что ему было сказано за закрытыми дверьми.

Психолог и профайлер Ирина Куршакова по просьбе «Комсомольской правды» разобрала поведение президента США и лидера киевского режима. Что оказалось скрыто за их жестами и мимикой.

ХОЗЯИН И ПОДЧИНЕННЫЙ

Зеленский понимает, что встреча формальная, ничего не решающая. Она больше для общего протокола. Но он, конечно, заинтересован в ней и всячески это показывает - он максимально приближен в своей посадке к Трампу.

Хотя, конечно, ему такое положение вещей не по нраву. Не исключено, что на встрече за закрытыми дверьми Зеленский услышал очень много нелестного про себя и свое будущее.

- Понятно, что его поведение вынужденное, закрытое. Он вынужденно принимает… он себя зажал, проглотил все, что ему там сказали, и теперь держит себя в рамках. Очень сильно держит, очень. Буквально через себя переступает, - говорит психолог.

Но зачем? Потому что его будущее напрямую зависит от США и их администрации.

- Он понимает, что это нужно делать для Трампа - нужно показать, что вот у правой ноги он сидит, указания - выполняет, где хозяин - понимает. Но он понимает, что ничего эта встреча не дает.

Что касается Трампа, то он, конечно, хозяин ситуации. Тембр его речи, интонации, мимика, жесты говорят о его абсолютном спокойствии, отмечает Ирина Куршакова:

- Он рассуждает примерно так: «Встреча? Поговорить? Ну, давайте проговорим еще раз то, что сто раз уже проговаривали». Он знает, что ничего сверхъестественного на этой встрече не произойдет. И не произошло

Зеленский на встрече с Трампом проглотил все, что сказали Фото: REUTERS.

ВСЕ ДОЛЖНЫ

Кстати, Трамп привез в Турцию огромную делегацию. Ее можно даже назвать диаспорой. 1400 человек. Это дипломаты, охрана, медики, повара и даже… специальные сотрудники, которые, простите, собирают его биологические отходы. Секрет раскрыла британская газета The Guardian. Как объясняет издание, это совершенно стандартная история - экскременты собирают, чтобы никто по ним не мог разведать информацию о здоровье Трампа.

А вот тот факт, что президент США прилетел в таком большом сопровождении политологи и журналисты посчитали хорошим знаком. Мол, если бы он и правда хотел выйти из Альянса, как говорит все последнее время (в том числе и на саммите НАТО в 2018 году), то не привез бы такую делегацию.

Трамп привез в Турцию огромную делегацию Фото: REUTERS.

А что говорят психологи?

- Это такая профессиональная пыль в глаза о своей масштабе личности, - объясняет Ирина Куршакова. - Он так утверждается в своей силе - все эти тысячи ног - это его ноги. И куда он идет, туда они идут. Это для его психологического статуса, мегамасштабности его личности.

Эту мегамасштабность администрация Трампа со своей стороны подчеркивает как раз количеством обслуги:

- Он как бы говорит: «Меня всего должны обслуживать, даже в командировке, на должном уровне», - заключает профайлер. - У меня формируется такое состояние Трампа: мне все должны, все вокруг. И речь тут идет не о паре сотен человек, а как будто вот все. Эта делегация - прообраз всего масштаба. В его понимании: ему вообще все должны.

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