Фото: кадр из видео Минобороны РФ

На Каховском направлении, подразделения беспилотной авиации 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» успешно выполняют боевые задачи по выявлению и нейтрализации украинских боевиков. Боевое дежурство ведется сменами операторов круглосуточно.

«Наши БПЛА непрерывно мониторят правобережье Днепра и территорию бывшего водохранилища. Особое внимание уделяется поиску и пунктов управления беспилотниками, стартовых позиций противника и мест временной дислокации украинских военнослужащих», - комментируют кадры в Минобороны России.

Боевая работа операторов дронов ВС РФ на Каховском направлении

В военном ведомстве отмечают, что в ходе разведывательных мероприятий были идентифицированы и ликвидированы украинские пункты управления боевиков, склады с боеприпасами и комплексы радиоэлектронной борьбы. Ударные FPV-дроны эффективно поразили склады ВСУ и системы РЭБ, что парализовало управление объединенными силами ВСУ.

Кроме того, были уничтожены наблюдательные посты противника на правом берегу реки, которые вели корректировку огня.

Наши воины также активно используют перехват видеосигналов и каналов управления вражескими беспилотниками, что способствует дезорганизации работы их ударных групп.

Операторы предоставляют точные данные для артиллерийских подразделений 49-й армии, обеспечивая наведение орудий на выявленные наблюдательные пункты, позиции и укрепленные оборонительные узлы противника на правом берегу Днепра.