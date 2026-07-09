Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Подразделения 49-й общевойсковой армии, с помощью беспилотников успешно выявляют и ликвидируют украинские опорные пункты в Каховском районе.

«Экипажи ударных квадрокоптерных дронов из 25-го отдельного батальона беспилотных систем (БпС) 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, входящей в состав группировки войск «Днепр», круглосуточно проводят боевые операции на Ореховском направлении», - комментируют кадры в Минобороны России.

Подразделения 49-й общевойсковой армии выявляют и ликвидируют украинские опорные пункты в Каховском районе

Воины «крылатой пехоты» находятся в постоянном поиске украинских боевиков и техники ВСУ в Запорожской области.

На кадрах можно увидеть, что работа операторов настроена на подрыв логистических цепочек противника, подавление его средств связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также на уничтожение военнослужащих и техники ВСУ.

«В ходе воздушной разведки выявлены и уничтожены замаскированные установки РЭБ и радиопередатчики. Эта атака значительно снизила эффективность управления войсками ВСУ и их способность противодействовать российским беспилотным системам», - отмечают в военном ведомстве.

Несмотря на активное противодействие средствами РЭБ противника, экипажи ударных FPV-дронов 25-го отдельного батальона демонстрируют высокую результативность.

Благодаря профессиональной подготовке операторов и использованию помехозащищенных каналов связи, все поставленные задачи выполняются своевременно, а цели поражаются с высокой точностью.