Лучший дед Федор Добронравов знает секрет воспитания: «Дети и внуки сами должны выбирать профессию»

Народный артист РФ Федор Добронравов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В московском кинотеатре «Октябрь» прошла светская премьера семейной комедии «На деревню дедушке 2» 6+. В прокате фильм с 16 июля, а пока картину посмотрели гости, команда проекта, взрослые и юные актеры.

Самым часто улыбающимся гостем показа стал юный актер Ярослав Головнев, не только потому что доброжелательный мальчик, но еще и именинник — в день премьеры ему исполнилось 11 лет. Ярослав Головнев играет самого главного юного героя — внука Владика. Сложно поверить, но у 11-летнего Ярослава фильмография больше чем у некоторых взрослых знаменитостей — более 30 ролей в кино и сериалах. Понятно, что часто он играл главных героев в детстве, но есть и значимые, и главные роли — как в проекте «На деревню дедушке».

В Москве на премьере «На деревню дедушке 2» Федор Добронравов спелся с Юрием Стояновым

Мальчик знает толк в интервью, много улыбался: «Интересно будет смотреть семьей, приводите все в кино бабушек и дедушек».

Его экранный дедушка Федор Добронравов шутил перед показом: «Очень хочется посмотреть фильм, так как ничего не пришлось видеть в рабочем материале. А самый крутой сегодня Ярик, так как у него день рождения — он так специально подгадал». Просмотр прошел на одном дыхании — дедушки, внук и другие персонажи не подкачали: заставили зрителя и смеяться от души, и задуматься…

Народного артиста РФ Федора Добронравова журналисты расспрашивали о том станет ли он направлять своих трех внучек в профессии: «Не хочу и не стану ничего им диктовать. И детям не диктовал, чтобы они шли в актерство. Дети сами выбирали, и внуки сами будут выбирать».

Добронравов о выборе профессии внуками: «Не хочу и не стану ничего им диктовать». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Символично, что показ прошел в праздничный День семьи, любви и верности — создатели картины говорили, что для семейного кино это хороший знак. Федор Добронравов и его дети — пример верных и образцовых семьянинов, так народный артист знаком с супругой со школы, а в браке они 43 года, воспитали двух сыновей. Сам Федор Викторович засмущался, «присвоенному» ему на премьере званию идеального семьянина: «Как можно назвать себя примерным семьянином?! Я что, святой, что ли?! У каждого человека есть свои плюсы, и свои минусы. Минусы называть не буду, а плюсами хвастаться не хочу».

Федор Добронравов на премьере фильма «На деревню дедушке 2» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актриса Ингрид Олеринская вернулась к роли мамы главного юного героя, на премьере она была такой элегантной как и ее героиня. Ингрид раскрыла секрет своей стройной фигуры: «Все это, благодаря здоровому образу жизни, когда ты правильно питаешься, высыпаешься, занимаешься спортом, а свободное от работы время проводишь с близкими».

Все актеры обещали еще раз прийти в кино и посмотреть фильм, но уже в полном составе — всей семьей. Были на премьере момент, когда на сцене включили видео — Юрий Стоянов не смог быть с командой фильма в этот день, так как в отъезде на съемках, поэтому показали запись как он поет и играет на гитаре, а в кинотеатре «Октябрь» ему подпевал вживую с гитарой Федор Добронравов.

Юрий Стоянов верно подмечает смысл семейного фильма: «История простая. Не надо воспитывать детей. Вы воспитайте себя. А дети, внуки все равно будут на вас похожи». Стоянов рассказывал, что после выхода первого фильма «На деревню дедушке» его на улице стали узнавать не только бабушки, дедушки, мамы и папы, но и дети.

Стоянов играет дедушку юного героя со стороны мамы. Во второй части появляется второй дедушка — его роль исполнил Федор Добронравов, который назвал удачей работу со Стояновым (Юрий Николаевич ранее говорил то же самое). «Первый дедушка мне так понравился, что у меня не было раздумий. Плюс это тот прекрасный случай-шанс, который тебе дает судьба, потому что с Юркой работать — это счастье», — говорит Федор Викторович.

Добронравов советует смотреть фильм «На деревню дедушке 2» всей семьей, тем более сейчас — на каникулах. Федор Викторович постарается и своих собрать: «У сыновей много работы, поэтому мы не часто сейчас видимся, но когда видимся — просто счастливы». Главный принцип воспитания детей и внуков и в кино, и в жизни по Добронравову такой: «Это личный пример».

После успеха в кинотеатрах первого фильма, создатели добавили второго дедушку и сюжет стал еще интереснее.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

О чем фильм «На деревню дедушке 2»

Владик вновь проводит каникулы у деда Юра. И тут в деревне появляется бывший дипломат Виктор — дедушка Владика по папе. Виктор нашел общий язык с местными, и внуком — дарит ему подарки, рассказывает о путешествиях. Между дедушками начинается соперничество за внимание внука. Кажется, что дед Юра проигрывает, но всплывает тайна из прошлого Виктора, а с ней шанс избавиться от конкурента.

Актриса Ирина Безряднова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Режиссер Владимир Котт Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актриса Валерия Омен Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актеры Ярослав Головнев и Александр Бугин Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущая, блогер и модель Елизавета Ридель Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

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