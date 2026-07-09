Теракт готовился при непосредственном участии западных кураторов, а пособницей СБУ была 25-летняя россиянка. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Киев планировал беспрецедентную попытку теракта против наших военных.

- Федеральная служба безопасности сорвала попытку беспрецедентного по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористических актов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны России, - говорится в сообщении спецслужб.

Сотрудники ФСБ задержали девушку и сорвали теракты против военных Силовики сорвали покушение на военнослужащих и атаку на объекты военной инфраструктуры. Сотрудники ФСБ задержали и допросили девушку, которая помогала спецслужбам Украины

Теракт готовился при непосредственном участии западных кураторов. А пособницей СБУ была 25-летняя россиянка. Она невинно выгуливала корги, когда ее задержали. Жертвой россиянки должен был стать высокопоставленный военный РФ.

СБУ ее завербовали еще в 2024 году. Она переехала в Москву, сняла квартиру и какое-то время осуществляла слежку за военным.

- Кто он был, я не знала. Но предполагала, что это какое-то высокопоставленное лицо и что планируется его ликвидация, - признается террористка.

А вот исполнителем теракта должен был стать другой человек. А сама задержанная собиралась бежать из России на Украину, где ее якобы ждет возлюбленный.

- Я списалась со своим старым знакомым Ярославом Хмельницким, с которым познакомилась еще в 2020 году. Оказалось, что на тот момент он уже жил на Украине и осуществлял для ее спецслужб какую-то разведовательную деятельность на территории России. Я изъявила желание помогать. Сказала: «Если что, обращайтесь!» - признается она.

Ей написал некий Дмитрий и предложил созвониться. Расспросил о биографии россиянки (родом она из Ростовской области), а потом спросил, готова ли она помогать Украине. Та ответила согласием.

Первое задание было проверочным: нужно было собрать IP адреса некоторых заведений Петербурга. А когда она успешно справилась с этим заданием, последовало следующее. Нужно было в течение трех месяцев следить за машиной российского военного.

Фрагмент переписки с куратором. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Были изъяты средства ведения наблюдения, маскировочный реквизит, а также смартфоны, содержащие переписку с сотрудником украинских спецслужб.

Изъятая техника, используемая для слежки. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

В арендованной квартире террористка подготовила средства маскировки и продукты питания для конспиративного проживания до непосредственного исполнения теракта. Она предполагала, что сможет покинуть Россию через Польшу, Молдову и потом — на Украину.

Такой же почерк был у покушения на Владлена Татарского и Дарью Дугину, когда Украина сначала организовала слежку с помощью агента, а затем подло осуществила теракт. Тогда кадровая сотрудница СБУ Наталья Вовк несколько недель выслеживала жертву, поселившись с ней в одном доме и передавая сведения спецслужбам Украины.

KP.RU следит за развитием событий.

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