Трамп даст Зеленскому лицензию на ракеты Patriot: чем это грозит России

Американский ЗРК Patriot на боевом дежурстве Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

На саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому дать Украине лицензию на изготовление ракет для американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Дословно это звучало так:

«Мы предоставим вам лицензию на производство комплексов Patriot. Это довольно круто, правда? Тогда вы уже не сможете жаловаться, что мы поставляем вам их недостаточно. Вы сможете производить их сами. Мы ещё не сообщили об этом самой компании, но, думаю, всё уладится. Конечно, они будут в восторге. Но вы сможете это сделать, вы разберётесь. Большинство стран на такое просто не способны… Когда мы вам её (лицензию, – ред.) дадим, вы уже не сможете жаловаться».

Во избежание кривотолков, здесь надо сразу внести ясность: Трамп все-таки имел ввиду не «производство комплексов Patriot», а лишь ракет для них. В любом случае, эта сенсационная новость вызывает немало вопросов. Попробуем ответить на них.

ЧТО ВСЕ ЭТО ЗНАЧИТ?

Это хитрый ход Трампа. Мол, ракеты Киеву дать не могу, - самим не хватает. Запасы сильно истощены из-за войны с Ираном (а она продолжается). И даже просроченных ракет (тех самых, которые недавно с визгом мазали по русским ракетам, врезаясь в жилые дома Киева) больше нет. И вроде тут Зеленскому отказа нет, - делай ракеты сам, радуйся тому, что предлагаю. А он и рад. Украинское ТВ трубит об этом как о великой победе. Но даже при этом вряд ли и сам Зеленский, и любой даже самый восторженный незалежный эксперт, не понимают, что изготовление ракет по лицензии требует немалого времени. Та же американская компания Lockheed Martin при всем ее техническом могуществе производит по 600 ракет в год (или примерно по 2 штуки в день). А тут надо налаживать производство с нуля. В такой ситуации выпуск первой ракеты Patriot на Украине даже теоретически возможно через год или два. Но ракеты Зеленскому нужны уже сегодня. Потому что, по его е словам, «ситуация хуже некуда».

В Анкаре Трамп пообещал Владимиру Зеленскому дать Украине лицензию на изготовление ракет для ЗРК Patriot. Фото: REUTERS.

Если, конечно, Lockheed Martin не перетащит на Украину давно отлаженную (пусть и "слегка» устаревшую, отработавшую свое) технологическую линию. И заодно, - несколько сот опытных спецов-консультантов. Да кто же их оторвет от американских конвейеров в убыток кампании? Тем более, что десяток стран, союзников США, имеющих на вооружении комплексы Patriot, тоже ждут ракеты и готовы платить большие деньги (а это грозит упущенной выгодой).

Ловко придумал Трамп, наверняка знающий, что ракеты по лицензии появятся ой как не скоро, а там глядишь, и горячая фаза войны Украины и Запада против России может закончится.

И хотя Москва от такого ушлого хода Трампа хмурится, он ведь в таком случае напрямую ракетами Украину не оснащает, а по лицензии – ну, пусть жевто-блакитные туземцы с высокими американскими технологиями помучаются. Но нас и такой «логикой» не обведешь вокруг пальца: напрямую или по лицензии Украине обещают ракеты, - все равно это, как не крути, серьезный антироссийский жест. Получается, что маска миротворца у Трампа дырявая.

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО

1. Что такое американская лицензия на производство ракет для ЗРК Patriot?

Простыми словами, - это соглашение (договор или контракт), дающее право Украине производить такие ракеты. Разрешение на это (по законам США) обязательно должен дать Конгресс. Но своенравный Трамп может и начихать на это условие, - войну против Ирана он начал без соизволения законодателей. Лицензия на производство ракет предусматривает кучу условий, которые выдвигает правообладатель, - от предоставления чертежей ракеты и перечня технологических требований до запрета продавать готовое изделие третьей стороне и определения его итоговой цены (а это – до $4 млн. за штуку). Причем, можно не сомневаться, что «на халяву» (просто так) американцы лицензию не передадут. Киев будет обязан отстегивать Вашингтону (а точнее – владельцам патента) немалый процент за каждую выпущенную единицу. Не менее 25%. За эту сделку (любимое слово президента США) будет получать свой навар и Трамп – как лоббист соглашения. И американская компания Lockheed Martin тоже будет получать свой навар.

Американцы продолжают снабжать киевский режим оружием и боеприпасами Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

2. Но вернемся к вопросу - сможет ли Украина наладить у себя производство ракет для (ЗРК) Patriot?

При определенных обстоятельствах – да. Но, повторюсь, это потребует немало времени. А Российская армия не будет ждать, пока ВСУ основательно прикроют ЗРК Patriot свои военные, промышленные и энергетические объекты. Дыры в украинской ПВО используются уже сейчас. И нашей армии удалось очень сильно покалечить украинскую оборонку. Но некоторые предприятия, в том числе и выпускающие ракеты, еще фурычат. Одно из них, входящее в концерн «Самсунг-Украина» (где выпускались дальнобойные ракеты «Фламинго), порвали в клочья наши ракетчики совсем недавно. Хотя тут стоит вспомнить и удар «Орешником» по Южмашу (в Днепре), где тоже делались ракеты. Но при всем при этом некоторые «острова» украинской оборонки (наземные и подземные) еще существуют. Имеется и интеллектуальный – научный, конструкторский, технологический, инженерный потенциал (осталась еще советская ракетная школа). Который наверняка мобилизуют для производства ракет для ЗРК Patriot. И за такими предприятиями будут «в приоритетном порядке» охотится наши разведчики, ракетчики, летчики и беспилотчики. Чтобы свести «на нет» лицензионный презент Трампа Зеленскому. Довести эту идею до бессмысленности. Не думаю, что и в Офисе просроченного президента, и в Генштабе ВСУ этого не понимают. Потому не исключаю, что Киев (если будет приглушена свара с Варшавой) пойдет на поклон к Польше, у которой, кстати, тоже есть лицензия на ракеты Patriot. Правда, хитрые поляки замутили с американцами «концерн» - совместное с Lockheed Martin производство. И чтобы не заморачиваться, получают из США готовые комплектующие. А их только для производства одной ракеты необходимо четыре десятка! Так что лицензионная идея Трампа сулит Зеленскому большой пропагандистский эффект - ожидание украинцами новой «вундервафли» (абсолютного оружия - как когда-то танков Абрамс и самолетов F-16), но мало реальной радости и много-много хлопот.

3. И что это может изменить для нас?

В ближайшие полгода-год – ничего. Появление на Украине настоящих лицензионных ракет Patriot – дело будущего. Но уже сейчас надо обеспечить, что бы по секретным подземным цехам украинской оборонки, где такие ракеты начнут собирать, прилетели российские «Орешники», «Искандеры» или «Калибры» с «Цирконами». Это – стратегическая необходимость. Не дать противнику обрести оружие, которое может помешать «качеству» наших ракетных и авиационных ударов. И уже сейчас главная задача всех видов российских разведок – выведать места, где украинцы с американцами намерены собирать такие ракеты и установить четкие координаты будущих ударов. И тем самым серьезно урезать реальный эффект подарка Трампа Зеленскому.

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