Одноклассники и НПФ «БУДУЩЕЕ»: после 50 лет размер дохода отходит на второй план в отношениях

Более половины россиян старше 50 лет (52,8%) считают, что в семье или в паре должен быть совместный бюджет. Фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom

Более половины россиян старше 50 лет (52,8%) считают, что в семье или в паре должен быть совместный бюджет. Четверть опрошенных (25%) видят оптимальным смешанное управление финансами, при котором часть средств остается в личном пользовании, а часть используется совместно. Еще 19,4% не придают этому особого значения. Раздельный бюджет поддерживают лишь 2,8% респондентов, следует из совместного исследования социальной сети «Одноклассники» и НПФ «БУДУЩЕЕ»*.

По данным опроса россияне в зрелом возрасте довольно консервативно подходят к формированию бюджета в семье или в паре — более половины респондентов (52,8%) проголосовало за совместное ведение бюджета.

Россияне старшего возраста не демонстрируют завышенных финансовых ожиданий: 13% назвали достаточным доход супруга или партнера в размере до 50 тыс. руб. в месяц, 23,2% — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., еще 12,5% назвали желаемым диапазон от 100 тыс. до 150 тыс. руб. Заработок от 150 тыс. руб. и выше важен лишь для 15,7% участников опроса. Для 35,6% представителей старшего поколения размер дохода спутника жизни не имеет никакого значения.

Россияне готовы строить отношения независимо от уровня дохода партнера, но ожидают от него финансовой зрелости, ответственности и серьезного отношения к деньгам. Именно эти качества становятся основой для долгосрочных и устойчивых отношений. Большинство россиян старшего возраста (71,5%) считают важным, чтобы спутники жизни одинаково относились к планированию финансов и тратам. И только для 28,5% опрошенных различия во взглядах на денежные вопросы не являются принципиальными.

Авторы исследования выяснили, как строится отношение к деньгам в семье или паре у россиян старшего возраста. Наиболее важным респонденты назвали отсутствие у супруга или партнера долгов (22,6%), его умение планировать бюджет (20,9%), готовность открыто обсуждать финансовые вопросы (20,5%), а также рациональное отношение к расходам (18,5%) и наличие сбережений (9,9%). Только 7,6% россиян в зрелом возрасте, выстраивая отношения в семье или в паре, не придают всему этому значения.

Большинство респондентов (60%) уверены: финансовое благополучие семьи напрямую влияет на стабильность отношений. Только 28,1% опрошенных убеждены в обратном, а 17,1% затруднились с ответом.

Эксперты НПФ «БУДУЩЕЕ» отмечают, что финансовое благополучие как зрелой, так и молодой аудитории позволит обеспечить программа долгосрочных сбережений. Это добровольный накопительный инструмент, который включает сразу несколько преимуществ: господдержку, повышенный налоговый вычет, возможность перевести в программу пенсионные накопления в рамках ОПС. Программа включает особенные условия по получению выплат: участник может получить выплаты при окончании срока действия договора, при достижении пенсионных оснований или же в особых жизненных ситуациях.

* Участие в опросе приняли более 2300 пользователей соцсети старше 50 лет из всех регионов России.