«Не могли разойтись 14 лет»: Экс-полицейский в Таганроге жестоко убил мать, отца и бабушку своей жены из-за развода

В Таганроге следователи разыскивают убийцу целой семьи. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Таганроге следователи разыскивают убийцу целой семьи. В частном доме найдены мертвыми 64-летний отец, 60-летняя мать и 86-летняя бабушка местной начальницы юридического отдела Оксаны. В расправе подозревают 44-летнего мужа женщины Евгения, который сейчас скрылся.

Тела убитых в доме нашли в ночь на 9 июля в доме на улице 1-я Котельная. Предварительно, глава семейства был зарезан, а женщины застрелены. Причиной такой расправы мог стать развод Евгения с Оксаной. Как говорят, супруги делили имущество. Однако родственники Евгения не верят, что он мог совершить убийство.

Жена полицейского. Фото: соцсети

- Они разводились с 2011 года! – рассказали KP.RU родственники Евгения. – Имущество они делили, да. Но там только дом и все. Да, у них трое детей. Но с этим проблем не было. Старшей дочери уже 18 лет, а двое других детей жили с Оксаной.

Сейчас оперативники разыскивают Евгения. С места происшествия, как предполагают силовики, он скрылся на машине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». За это преступнику грозит пожизненное лишение свободы.

Сам Евгений в последнее время занимался бизнесом. Предварительно, ранее одно время он был сотрудником полиции.

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