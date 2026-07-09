Юлия, местная жительница Константиновки. Фото: Минобороны РФ.

Сегодня подразделения беспилотных систем «Южной» группировки войск уже успешно ликвидируют автотехнику ВСУ в Краматорске. Расчеты 58-го отдельного батальона спецназначения наносят прицельные удары по транспортным средствам, задействованным украинскими вооруженными силами.

«После взятия Константиновки и продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации, операторы беспилотников «Южного» военного округа активно действуют в районах, ранее считавшихся тыловыми. В ходе разведки они находят машины, используемые боевиками для переброски личного состава и боеприпасов на передовые рубежи», - комментируют кадры в Минобороны России.

Жительницу Константиновки и ее семью спасали бойцы ВС РФ

Продолжается зачистка пунктов управления БПЛА противника в районе Дружковки, которая находится между Краматорском и Константиновкой. Командные пункты украинских беспилотников находят в частных домах Алексеево-Дружковки по активности операторов и антеннам.

Продолжается эвакуация мирных граждан. Во время облета пригорода Константиновки операторы разведывательного БпЛА 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки заметили во дворе одного из частных домов плакат - «Живет семья». Подлетели и рассмотрели женщину с транспарантом - «Семья с ребенком».

Отправили ко Дню семьи любви и верности беспилотник с гуманитарной помощью, рацией и картой. По рации дали подробные инструкции, а рано утром по карте вывели семью к точке эвакуации.

Включили рацию и услышали и первые слова: «Здравствуйте вас приветствует армия Российской Федерации, сколько вас человек, есть ли раненые». Мне 29 лет, а у меня сердечный приступ случился, понадобилась таблетка», - вспоминает с дрожью в голосе жительница Константиновки Ольга.

Говорит, что слышала по рации, как российские военнослужащие переживали за них, беспокоились о том, как они пройдут этот маршрут, а уже во время эвакуации все военные предлагали дочке конфеты.

«Бойцы доставили мирных жителей с ребенком в безопасный район, где им была оказана медицинская помощь и предложен горячий чай. Эвакуированные выразили благодарность российским военным», - отмечают в военном ведомстве.

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