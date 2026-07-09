«Мосгаз-12»: Отставник Черкасов берется за автомобильную мафию — обвиняемому грозит «вышка»

Завершились съемки нового сезона сериала «Мосгаз». Фото: Первый канал/Анна МИТРОХИНА

Кажется, эта музыка будет вечной. Майор Черкасов (Андрей Смоляков), который уже вел несколько «последних дел», вышел в отставку и был отлучен МВД от расследований, снова в деле.

На этот раз Евгений Звездаков — главный режиссер «Мосгаза» (выпускал «Паука», «Шакала», «Метроном» и другие части проекта) — снимает борьбу выдающегося сыщика против автомафии.

Александр Голубев. Фото: Первый канал/Анна МИТРОХИНА

— Мы расскажем об аферах на автомобильном рынке в Южном порту в середине 80-х, — объяснил постановщик. — Где машины — там большие деньги, а где деньги — там убийства. И, конечно, наших зрителей ждут новые герои: в роли харизматичного хозяина рынка — Филипп Янковский, его жену сыграла Наталья Рогожкина.

Роман Коваленко и Алексей Бардуков. Фото: Первый канал/Анна МИТРОХИНА

Вот и дожил Черкасов уже почти до «лихих» девяностых. Действие детектива развернется в 1984 году, когда Черкасов получит частный заказ на расследование. К нему обратится Виталий Лурье (Янковский), владелец крупного рынка, сын которого Павел (Никита Шаманов) стал подозреваемым в убийстве. Парню грозит «вышка». И Черкасов должен найти доказательства невиновности молодого человека.

Фото: Первый канал/Анна МИТРОХИНА

Тогда как бывшая черкасовская команда — криминалист Соня Тимофеева (Марина Александрова), офицер МУР и по совместительству ее муж Ковалев (Андрей Мерзликин), оперативник Гаркуша (Алексей Бардуков) и другие — ведут следствие в противоположном направлении. Распутывая клубок криминальных связей на черном автомобильном рынке, выходят на целую ОПГ, к которой и причастен герой Филиппа Янковского.

Андрей Смоляков и Марина Александрова. Фото: Первый канал/Анна МИТРОХИНА

— Моя любовь к сериалу основывается на постоянстве, которое несет этот проект, — признался Андрей Мерзликин. — Постоянство в замечательной детективной составляющей. Сценарий всегда интересный, загадочный, плотный, всегда любопытно понять, кто из героев и антигероев окажется злодеем, какие новые актеры появятся. В этом сезоне мы с героиней Марины Александровой уже не просто коллеги по отделу, у нас образовалась семья. Интересно смотреть, как развиваются эти новые семейные отношения.

Андрей Смоляков. Фото: Первый канал/Анна МИТРОХИНА

Разумеется, для такой темы пришлось поворошить коллекции любителей ретро. И специально для «Мосгаза», который снимали в павильонах Москино, нашли ряд уникальных автомобилей. Например, отреставрированный Chevrolet Соrvette 1967 (1975 года выпуска), который «летает» в кадре.

— В этот раз более широко раскрыта линия Гаркуши, — радуется Алексей Бардуков. — Для него придумали сложные новые отношения, детективную линию. Поэтому мне есть, что играть. Каждому артисту хочется, чтобы с персонажем что-то происходило, чтобы были изменения, события, которые влияют на героя. И в новом сезоне это проявлено.

Полина Гухман. Фото: Первый канал/Анна МИТРОХИНА

Помимо Филиппа Янковского в новом сезоне «Мосгаза» появятся Петр Скворцов, Софья Эрнст, Елена Подкаминская, Ростислав Бершауэр, Полина Гухман. На Первом канале детектив появится в новом телесезоне.